TFF 3. Lig: Tokatspor: 0 - Çankaya Futbol Kulübü: 1

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 12. hafta mücadelesinde Tokatspor, sahasında Çankaya Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup oldu.
Stat: Gaziosmanpaşa
Hakemler: Gökhan Alkayalar xx, Önder Çalış xx, Özgür Tolga Özcan xx
Tokatspor: Mikail xx, Berkcan xx, Birkan xx, Serhat xx, Hüseyin xx, Şükrü xx, Ahmet xx (Yakup dk. 66 x), Ali Can xx, Mahmut xx (Yunus Emre dk. 82 ?), Ramazan xx (Emrah dk. 59 x), Mert xx
Çankaya Futbol Kulübü: Burak xxx, Furkan xx, Mert xx, Canberk xx (Mustafa dk. 85 ?), Mutlu xx (Yeldar dk. 30 x), Salih xx, Tolga xxx, Veli xx (Eren dk. 46 xx), Caner xx, Cemre xx, Ahmet xx
Gol: Tolga (dk. 67) (Çankaya Futbol Kulübü)
Sarı kartlar: Birkan, Mert, Hüseyin, Serhat (Tokatspor), Ahmet (Çankaya Futbol Kulübü) - TOKAT