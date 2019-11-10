Son Dakika Haberleri: TFF 3. Lig: Tokatspor: 0 - Çankaya Futbol Kulübü: 1
Son Dakika Spor TFF 3. Lig: Tokatspor: 0 - Çankaya Futbol Kulübü: 1

TFF 3. Lig: Tokatspor: 0 - Çankaya Futbol Kulübü: 1

7 saat önce

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 12. hafta mücadelesinde Tokatspor, sahasında Çankaya Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup oldu.

TFF 3. Lig: Tokatspor: 0 - Çankaya Futbol Kulübü: 1, System.String[]

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 12. hafta mücadelesinde Tokatspor, sahasında Çankaya Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup oldu.


Stat: Gaziosmanpaşa


Hakemler: Gökhan Alkayalar xx, Önder Çalış xx, Özgür Tolga Özcan xx


Tokatspor: Mikail xx, Berkcan xx, Birkan xx, Serhat xx, Hüseyin xx, Şükrü xx, Ahmet xx (Yakup dk. 66 x), Ali Can xx, Mahmut xx (Yunus Emre dk. 82 ?), Ramazan xx (Emrah dk. 59 x), Mert xx


Çankaya Futbol Kulübü: Burak xxx, Furkan xx, Mert xx, Canberk xx (Mustafa dk. 85 ?), Mutlu xx (Yeldar dk. 30 x), Salih xx, Tolga xxx, Veli xx (Eren dk. 46 xx), Caner xx, Cemre xx, Ahmet xx


Gol: Tolga (dk. 67) (Çankaya Futbol Kulübü)


Sarı kartlar: Birkan, Mert, Hüseyin, Serhat (Tokatspor), Ahmet (Çankaya Futbol Kulübü) - TOKAT

Türkiye Futbol Federasyonu, Çankaya, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 03:25 Kaynak: İHA
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