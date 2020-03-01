TFF 3. Lig: Tokatspor: 1 - Karbel Karaköprü Belediyespor: 1 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 3. Lig: Tokatspor: 1 - Karbel Karaköprü Belediyespor: 1 - Son Dakika Spor

TFF 3. Lig: Tokatspor: 1 - Karbel Karaköprü Belediyespor: 1

7 saat önce

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 26. hafta mücadelesinde Tokatspor AŞ, sahasında Karbel Karaköprü Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 3. Lig: Tokatspor: 1 - Karbel Karaköprü Belediyespor: 1, System.String[]

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 26. hafta mücadelesinde Tokatspor AŞ, sahasında Karbel Karaköprü Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.


Stat: Gaziosmanpaşa


Hakemler: Alirıza Altunbakır xx, Nezihi Aytar xx, Yeter Karaçalı xx


Tokatspor AŞ: Mikail xx, Berkcan xx, Abdulbaki xx (dk.46 Hüseyin xx), Birkan xx, Serhat xx, Eray xx (dk.65 Ali Can xx), Ahmet Talha xx, Sabrican xx, Yunus Emre xx, Metehan xxx (dk.71 Umut xx), Mert xx


Karbel Karaköprü Belediyespor: Erşen xx, Ramiz xx, Veysel xx, Nuh xx, Bilal xx, Ahmet Mümin xx (dk.80 Emre Aydın xx), Emre xxx, Ali Kemal xx, Yasin xx, Gökdeniz xx, Umut xx


Goller: Metehan (dk.18) (Tokatspor), Emre (dk.32 pen.) (Karbel Karaköprü Belediyespor)


Sarı kartlar: Eray, Metehan, Ali Can (Tokatspor), Emre Aydın (Karbel Karaköprü Belediyespor) - TOKAT

Türkiye Futbol Federasyonu, Karaköprü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 03:08 Kaynak: İHA
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