Tff. 3. Lig: Van Büyükşehir Belediyespor: 0 - Esenler Erokspor: 0
1 saat önce
TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, evinde konuk ettiği Esenler Erokspor ile golsüz berabere kaldı.
TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, evinde konuk ettiği Esenler Erokspor ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Egemen Artun xx, Hasan Erdoğan xx, Kenan Özcan xx
Van Büyükşehir Belediyespor: Salih Şenbaş x, Serdar Cansu x, Soner Birinci x, Samet Cantürk x, Barış Gök xx, Barış Sağır x, Oktay Aydın x, Mesut Saray x (Şerif Doğan dk. 66 x), Emrah Tacir x (Sedat Komi dk. 61 x), Batuhan Er xx, Güney Tutcuoğlu x (Emre Toptan dk. 84 x)
Teknik Sorumlu: Hasan Erkin Şimşir
Esenler Erokspor: Mehmet Doğan xx, Erhan Karayer xx, Rahmi Muhammet Akyazı xx, Muharrem Öner x, Sinan Morgil x (Sergen İlhan dk. 73 x), Melih Kabasakal x, Efe Can Çölbekler x, Alper Karaman x, Berat Satılmış x (Barış Güral dk. 69 x), Halil Çelik x, Şahin Fıstıkcı x
Teknik Sorumlu: Hikmet Sevim
Sarı Kartlar: Emrah Tacir (dk. 24), Barış Sağır (dk. 58), Şerif Doğan (dk. 90+1), Serdar Cansu (dk. 90+2) (Van Büyükşehir Belediyespor), Mehmet Doğan (dk. 90+3) - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 03:49 Kaynak: İHA
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