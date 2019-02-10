Son Dakika Haberleri: Tff. 3. Lig: Van Büyükşehir Belediyespor: 0 - Esenler Erokspor: 0

Tff. 3. Lig: Van Büyükşehir Belediyespor: 0 - Esenler Erokspor: 0

1 saat önce

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, evinde konuk ettiği Esenler Erokspor ile golsüz berabere kaldı.

Tff. 3. Lig: Van Büyükşehir Belediyespor: 0 - Esenler Erokspor: 0, System.String[]
TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, evinde konuk ettiği Esenler Erokspor ile golsüz berabere kaldı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Egemen Artun xx, Hasan Erdoğan xx, Kenan Özcan xx

Van Büyükşehir Belediyespor: Salih Şenbaş x, Serdar Cansu x, Soner Birinci x, Samet Cantürk x, Barış Gök xx, Barış Sağır x, Oktay Aydın x, Mesut Saray x (Şerif Doğan dk. 66 x), Emrah Tacir x (Sedat Komi dk. 61 x), Batuhan Er xx, Güney Tutcuoğlu x (Emre Toptan dk. 84 x)

Teknik Sorumlu: Hasan Erkin Şimşir

Esenler Erokspor: Mehmet Doğan xx, Erhan Karayer xx, Rahmi Muhammet Akyazı xx, Muharrem Öner x, Sinan Morgil x (Sergen İlhan dk. 73 x), Melih Kabasakal x, Efe Can Çölbekler x, Alper Karaman x, Berat Satılmış x (Barış Güral dk. 69 x), Halil Çelik x, Şahin Fıstıkcı x

Teknik Sorumlu: Hikmet Sevim

Sarı Kartlar: Emrah Tacir (dk. 24), Barış Sağır (dk. 58), Şerif Doğan (dk. 90+1), Serdar Cansu (dk. 90+2) (Van Büyükşehir Belediyespor), Mehmet Doğan (dk. 90+3) - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 03:49 Kaynak: İHA

Esenler, Büyükşehir Belediyespor, Van, Spor
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