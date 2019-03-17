Tff 3. Lig: Van Büyükşehir Belediyespor: 0 - Pazarspor: 1

TFF. 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor
, evinde konuk ettiği Pazarspora 1-0 mağlup oldu.
Stat: Atatürk
Hakemler: Alirıza Altunbakır xx, Necmi Demir
xx, Mehmet Kirişçioğlu xx
Van Büyükşehir Belediyespor: Salih Şenbaş x, Soner Birinci x (Emrah
Tacir dk. 55 x), Batuhan Er
x, Serdar Cansu x, Burçak Özkanca x, Oktay Aydın
x, Şerif Doğan x, Umut Koray Öz x (Güney
Tutcuoğlu dk. 62 x), Barış Gök x, Barış Sağır x (Mesut Saray
dk. 70 x), Yakup Demir
Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir
Pazarspor: Ceyhun
Demircan xx, Mert Özmen xx, Samet Göker xx, Gökalp Seçal
xx (Oğuzhan Birben dk. 68 xx), Mehmet Ali Kıran
xx, Oktay Gümüş
xx, Muhammed Emin Balcılar
xx, Maksut Birben xx, Kadir Yılmaz
Çelik xx (Mehmet Aytemiz dk. 76 xx), Sinan Yazıcı xx, Emre Gemici xxx (Can Muhammet Vural dk. 90+2 ?)
Teknik Direktör: Ergün Aytekin
Sarı Kartlar: Samet Göker (dk. 19), Muhammed Emin Balcılar (dk. 45+1), Ceyhun Demircan (dk. 86) (Pazarspor), Şerif Doğan (dk. 43), Burçak Özkanca (dk. 57) (Van Büyükşehir Belediyespor)
Gol: Emre Gemici (dk. 52 P) - VAN