Son Dakika Haberleri: Tff. 3. Lig: Van Büyükşehir Belediyespor: 0 - Yeni Altındağ Belediyesispor: 0

Tff. 3. Lig: Van Büyükşehir Belediyespor: 0 - Yeni Altındağ Belediyesispor: 0

27 dakika önce

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, evinde Yeni Altındağ Belediyesispor ile golsüz berabere kaldı.

Tff. 3. Lig: Van Büyükşehir Belediyespor: 0 - Yeni Altındağ Belediyesispor: 0, System.String[]
TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, evinde Yeni Altındağ Belediyesispor ile golsüz berabere kaldı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Erdem Mertoğlu xx, Metin Cebeci xx, Bülent Korkmaz xx

Van Büyükşehir Belediyespor: Kadir Kahvecioğlu x, Soner Birinci x, Batuhan Er x (Emrah Tacir dk. 57 x), Serdar Cansu xx, Samet Cantürk x, Burçak Özkanca x, Oktay Aydın x (Mesut Saray dk. 82 ?), Güney Tutcuoğlu xx (Umut Koray Öz dk. 67 x) Barış Gök x, Barış Sağır xx, Çağrı Tekin x

Yeni Altındağ Belediyespor: Mustafa Gürbüz xx, Oktay Kancı xx, Burhanettin Çakırefe x, Bülent Kalecikli x (Salih Yurt dk. 68 x), Berkay Çakır xx, İsmail Sevinci x, Barış Bozdilki x (Ercan Güneri dk. 86 ?), Melih Şencan x,Efe Berker Özcan x, Tugay Yıldırım x (Yalçın Eycan Kaya dk. 90 ?), Hüseyin Korkmaz xx

Sarı Kartlar: Samet Cantürk, Mesut Saray (Van Büyükşehir Belediyespor), Barış Bozdilki, Burhanettin Çakırefe (Yeni Altındağ Belediyespor) - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 04:10 Kaynak: İHA

Spor
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