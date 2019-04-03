Son Dakika Haberleri: Tff 3. Lig: Van Büyükşehir Belediyespor: 4 - Çatalcaspor: 1

Tff 3. Lig: Van Büyükşehir Belediyespor: 4 - Çatalcaspor: 1

1 saat önce

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, evinde konuk ettiği Çatalcasporu 4-1 mağlup etti.

Tff 3. Lig: Van Büyükşehir Belediyespor: 4 - Çatalcaspor: 1, System.String[]
TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, evinde konuk ettiği Çatalcasporu 4-1 mağlup etti.

Stat: Atatürk

Hakemler: Sinan Özcan xx, Erhan Gündoğdu xx, Zafer Gayretli xx

Van Büyükşehir Belediyespor: Salih Şenbaş xx, Batuhan Er xxx, Emrah Tacir xxx, Serdar Cansu xxx, Samet Cantürk xxx, Oktay Aydın xx (Burçak Özkanca dk. 90+1?), Güney Tutcuoğlu xx (Şerif Doğan dk. 85 xx), Umut Koray Öz xxx (Soner Birinci dk. 63 xxx), Barış Gök xxx, Barış Sağır xxx, Yakup Demir xxx

Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir

Çatalcaspor: Türker Dırdıroğlu x, Deniz Bağlan x, Anıl Kılıç x (Ufuk Özcan dk. 76 x), Fuat Yaman x (Recep Uğur Öztürk dk. 64 x), Emre Akdağ x, Cemal Şener x, Arif Güner x, Veli Uğur Kara x, Mehmet Kahvecioğlu x, Emre Turgut x, Uğur İmir x (Ömer Faruk Sezgin dk. 62 x)

Teknik Direktör: Sertan Güriz

Sarı Kartlar: Samet Cantürk (dk. 36), Oktay Aydın (dk. 72), Emrah Tacir (dk. 85) (Van Büyükşehir Belediyespor), Anıl Kılıç (dk. 45+2), Emre Turgut (dk. 73), Arif Güner (dk. 75), Veli Uğur Karaca (dk.89) (Çatalcaspor)

Goller: Emrah Tacir (dk. 25), Serdar Cansu (dk. 53), Oktay Aydın (dk. 74), Samet Cantürk (dk. 80) (Van Büyükşehir Belediyespor), Arif Güner (dk. 44 P) - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:42 Kaynak: İHA

Emrah, Türkiye Futbol Federasyonu, Büyükşehir Belediyespor, Van, Spor
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