Tff 3. Lig: Van Büyükşehir Belediyespor: 4 - Çatalcaspor: 1

TFF
3. Lig 2. Grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor
, evinde konuk ettiği Çatalcasporu 4-1 mağlup etti.
Stat: Atatürk
Hakemler: Sinan Özcan xx, Erhan Gündoğdu
xx, Zafer Gayretli xx
Van Büyükşehir Belediyespor: Salih Şenbaş xx, Batuhan Er
xxx, Emrah
Tacir xxx, Serdar Cansu xxx, Samet Cantürk
xxx, Oktay Aydın
xx (Burçak Özkanca dk. 90+1?), Güney
Tutcuoğlu xx (Şerif Doğan dk. 85 xx), Umut Koray Öz xxx (Soner Birinci dk. 63 xxx), Barış Gök xxx, Barış Sağır xxx, Yakup Demir
xxx
Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir
Çatalcaspor: Türker Dırdıroğlu x, Deniz Bağlan x, Anıl Kılıç x (Ufuk Özcan
dk. 76 x), Fuat Yaman x (Recep Uğur Öztürk
dk. 64 x), Emre Akdağ
x, Cemal Şener
x, Arif Güner x, Veli Uğur
Kara x, Mehmet Kahvecioğlu
x, Emre Turgut x, Uğur İmir x (Ömer Faruk Sezgin dk. 62 x)
Teknik Direktör: Sertan Güriz
Sarı Kartlar: Samet Cantürk (dk. 36), Oktay Aydın (dk. 72), Emrah Tacir (dk. 85) (Van Büyükşehir Belediyespor), Anıl Kılıç (dk. 45+2), Emre Turgut (dk. 73), Arif Güner (dk. 75), Veli Uğur Karaca (dk.89) (Çatalcaspor)
Goller: Emrah Tacir (dk. 25), Serdar Cansu (dk. 53), Oktay Aydın (dk. 74), Samet Cantürk (dk. 80) (Van Büyükşehir Belediyespor), Arif Güner (dk. 44 P) - VAN