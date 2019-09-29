Son Dakika Haberleri: TFF 3. Lig: Yeni Orduspor: 0 - Kızılcaölükspor: 0
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TFF 3. Lig: Yeni Orduspor: 0 - Kızılcaölükspor: 0

1 saat önce

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Yeni Orduspor, sahasında Kızılcabölükspor ile 0-0 berabere kaldı.

TFF 3. Lig: Yeni Orduspor: 0 - Kızılcaölükspor: 0, System.String[]

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Yeni Orduspor, sahasında Kızılcabölükspor ile 0-0 berabere kaldı.


Stat: 19 Eylül


Hakemler: Deniz Kükrek xxx, Mehmet Saldıraner xx, Niyazi Atakan Ataseven xx


Yeni Orduspor: Cantuğ xx, Gökhan xx, Burak xx, Kemal xx, Ömer xx, Mert Efe xx, Göksu xx, Sergen xx (Ahmet dk. 60 xx), Cevatcan xx (Yasin dk. 81 xx), Tevfik Doğukan xx, Altan xx


Kızılcabölükspor: Bahadır xx, Selçuk x, Mustafa Ethem xx, Kerem x (Hasan dk. 8 x) (Sedat dk. 79 x), Ali x, Alper Hamdi xx, Murat Berk xx (Ertuğrul dk. 59 x), Mehmet Eray x, Taygun x, Abdullah x, İlyas x


Sarı Kartlar: Burak, (Yeni Orduspor), Ali, Abdullah (Kızılcabölükspor) - ORDU

Türkiye Futbol Federasyonu, KIZILCABÖLÜKSPOR, Orduspor, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 05:08 Kaynak: İHA
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