Son Dakika Haberleri: Tff 3. Lig: Yeni Orduspor: 2 - H.k.i. Çatalcaspor: 0

Tff 3. Lig: Yeni Orduspor: 2 - H.k.i. Çatalcaspor: 0

12 dakika önce

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yeni Orduspor sahasında karşılaştığı Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor'u 2-0 mağlup etti.

Tff 3. Lig: Yeni Orduspor: 2 - H.k.i. Çatalcaspor: 0, System.String[]
TFF 3. Lig 2. Grup'ta yeni Orduspor sahasında karşılaştığı Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor'u 2-0 mağlup etti. Mor-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 74. dakikada oyuna giren Burak Aydın getirdi. Çatalcaspor ise bir penaltı atışından yararlanamadı.

Stat: 19 Eylül

Hakemler: Şeref taştan xxx, Emin Barlas xxx, Hilmi Göktürk İmamoğlu xxx

Yeni Orduspor: Yavuz xx, Ramazan xx, Çağrı xx, Mithat xx (Mustafa Kayabaşı dk. 46 xx), Sebahattin x (Burak dk. 74 xxx), Yusuf xx, Fatih Özçelik xxx, Samet xx, Asım Can xx, Alperen x (Osman dk. 62 x), M.Fuat xx

H.K.İ. Çatalcaspor: Turker xx, Deniz x (Emre Turgut dk. 62 x), Ufuk x (Ömer dk. 71 x), Cemal x, Barış Kazer x (Emre Akdağ dk 82 x), Arif xx, Oğuz xx, Barış Dillioğlu xx, Mehmet xx, Kudret x, Uğur x

Gol: Burak Aydın (dk. 77 ve 90+5) (Yeni Orduspor)

Sarı kartlar: Fatih Özçelik, M.Fuat (Yeni Orduspor), Cemal, Kudret (Çatalcaspor) - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:26 Kaynak: İHA

Spor
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