TFF 3.Lig: Yeşilyurt Belediyespor: 0- Nevşehir Belediyespor: 0 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 3.Lig: Yeşilyurt Belediyespor: 0- Nevşehir Belediyespor: 0 - Son Dakika Spor

TFF 3.Lig: Yeşilyurt Belediyespor: 0- Nevşehir Belediyespor: 0

7 saat önce

TFF 3.Lig 3.Grubu'n 25. haftasında Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Nevşehir Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.

TFF 3.Lig: Yeşilyurt Belediyespor: 0- Nevşehir Belediyespor: 0, System.String[]

TFF 3.Lig 3.Grubu'n 25. haftasında Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Nevşehir Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.


19.dakikada Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da Emre'nin vuruşunda Nevşehir Belediyespor defans oyuncusu topu topu çizgiden çıkartarak mutlak bir gol pozisyonuna engel oldu.


Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlanırken, ikinci yarıda da karşılıklı atakların geliştiği müsabakada gol sesi çıkmadı ve müsabakada her iki takımda sahadan 1 puanla ayrıldı.


Stat: Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 nolu saha


Hakemler: Volkan Şeker xx, Metin Cebeci xx, Metin Yalçın xx


Malatya Yeşilyurt Belediyespor: Emrah xx, Mustafa xx, Vedat xx, Ali Kemal xx (Dk.82 Halil İbrahim ?), Deniz xx, Savaş xx, Erhan xx, İbrahim xx, İsmail xx, Emre xx (Dk.82 Muhammed ?), Emrah xx (Dk.61 Alpay x)


Yedekler: Timur Çakıroğulları, Sefa Korkmaz, Halil İbrahim Can, Alpay Aldemir, Yunus Emre Eserdi, Muhammed Öztürk, Sıddık Çelik


Teknik Sorumlu: Alaatin Gülerce


Nevşehir Belediyespor: Onur Behiç xx, İlker xx, Ziya xx, Youssef xx, Mehmet xx (Emre Dk.66 x), Onur xx, Ethem xx, Savaş x (Muhammed Emin Dk.46 x ), Berke xx (Oktay Dk.73 x), Yasin xx, Okan xx


Yedekler: Murat Demir, Muhammed Ali Kurt, Tolgahan Mulla Çiçek, Emre Gemici, Muhammed Emin Balcılar, Sinan Uzun, Oktay Gümüş


Teknik Sorumlu: Uğur Balcıoğlu


Sarı Kartlar: Erhan, Halil İbrahim (Yeşilyurt Belediyespor) - Muhammed Emin, Yasin (Nevşehir Belediyespor) - MALATYA

Türkiye Futbol Federasyonu, Malatya Yeşilyurt, Yeşilyurt, Nevşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 05:42 Kaynak: İHA
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