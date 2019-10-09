Son Dakika Haberleri: TFF 3. Lig: Yeşilyurt Belediyespor: 3 - Karacabey Belediyespor: 1
Son Dakika Spor TFF 3. Lig: Yeşilyurt Belediyespor: 3 - Karacabey Belediyespor: 1

TFF 3. Lig: Yeşilyurt Belediyespor: 3 - Karacabey Belediyespor: 1

47 dakika önce

TFF 3. Lig 3. Grup'un 7. haftasında sahasında Bursa ekibi Karacabey Belediyespor'u konuk eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-1 kazanarak ligdeki ilk galibiyetini aldı.

TFF 3. Lig: Yeşilyurt Belediyespor: 3 - Karacabey Belediyespor: 1, System.String[]

TFF 3. Lig 3. Grup'un 7. haftasında sahasında Bursa ekibi Karacabey Belediyespor'u konuk eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-1 kazanarak ligdeki ilk galibiyetini aldı.


Yeşiltepe Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi 1 nolu sahada Raşit Yorgancılar'ın yönettiği maçta, Yeşilyurt Belediyespor'un gollerini dakika 64'te Vedat Erçin, 68'de Furkan Yiğit, 87'de ve Deniz Işık kaydederken, Karacabey'in tek sayısı ise 27. dakikada Onur Özcan'dan geldi. - MALATYA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karacabey, Yeşilyurt, Bursa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:18 Kaynak: İHA
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