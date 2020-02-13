TFF 3 maçta kural hatası olmadığına karar verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Göztepe- Beşiktaş, Gençlerbirliği- Gaziantep FK ve İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmalarında kural hatası olmadığına karar verdi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "

1- 26.01.2020 tarihindeki Göztepe-Beşiktaş müsabakasıyla ilgili Beşiktaş Kulübü'nün,

2- 24.01.2020 tarihindeki Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçıyla ilgili Gaziantep Futbol Kulübü'nün,

3- 23.11.2019 tarihindeki İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmasıyla ilgili de İttifak Holding Konyaspor Kulübü'nün yaptığı başvuruları değerlendirdi ve söz konusu maçlarda kural hatası olmadığına karar verdi."