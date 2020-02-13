TFF 3 maçta kural hatası olmadığına karar verdi - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 3 maçta kural hatası olmadığına karar verdi - Son Dakika Spor

TFF 3 maçta kural hatası olmadığına karar verdi

7 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Göztepe-Beşiktaş, Gençlerbirliği-Gaziantep FK ve İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmalarında kural hatası olmadığına karar verdi.

TFF 3 maçta kural hatası olmadığına karar verdi, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Göztepe- Beşiktaş, Gençlerbirliği- Gaziantep FK ve İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmalarında kural hatası olmadığına karar verdi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "

1- 26.01.2020 tarihindeki Göztepe-Beşiktaş müsabakasıyla ilgili Beşiktaş Kulübü'nün,

2- 24.01.2020 tarihindeki Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçıyla ilgili Gaziantep Futbol Kulübü'nün,

3- 23.11.2019 tarihindeki İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmasıyla ilgili de İttifak Holding Konyaspor Kulübü'nün yaptığı başvuruları değerlendirdi ve söz konusu maçlarda kural hatası olmadığına karar verdi."


Türkiye Futbol Federasyonu, İttifak Holding, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:26 Kaynak: DHA
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