TFF 3'üncü Lig ve Bölgesel Amatör Lig futbolcularının korona günleri

Alperen Topçular: Ekonomik olarak etkilendik ama sağlığımız söz konusu

Ogün Çebi: Bu süreçte mağdur olan ailelere yardım edelim

Serdal Öz: Geçim için gelir önemli ama sağlık daha önemli

Mert Çapar: Sağlık olmazsa hiçbir işin önemi yok

Emre Özer: Evde kalın, evde spor yapın

Teknik direktör Ramazan Silin: Millet olarak bunu atlatacağız

Melih Gökçimen: Evde kalalım

Kaan Emin Ayyıldız: Elinizden geldiği kadar evinizde kalın

Aykut Yüce: Hayat eve sığar

İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL, - Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla birlikte TFF 3'üncü Lig ve Spor Toto Bölgesel Amatör Lig de (BAL) ertelendi. Futbolcular ise yeniden sahaya çıkacakları günü iple çekiyor. Oyuncular, bu süreçteki yaşantı, sıkıntı ve çalışmalarını Demirören Haber Ajansı'na anlattı, 'Evde kal' mesajı verdi.

ALPEREN TOPÇULAR: EKONOMİK OLARAK ETKİLENDİK AMA SAĞLIMIZ SÖZ KONUSU

Yalovaspor'da forma giyen hücum oyuncusu Alperen Topçular, "Bölgesel Amatör Lig'de 10'uncu Grup'ta şampiyonluğa oynuyoruz. Ekonomik ve sosyal anlamda biz de çok etkilendik ama burada sağlığımız söz konusu. O yüzden evinde kal, hayatta kal Türkiye" diye konuştu.

OGÜN ÇEBİ: BU SÜREÇTE MAĞDUR OLAN AİLELERE YARDIM EDELİM

Tekirdağspor ile BAL'da şampiyonluk yarışı veren kaleci Ogün Çebi, "Ülke ve dünya olarak zor bir süreçten geçiyoruz. İnşallah kısa sürede bu salgını atlatırız. Liglerin ertelenmesinden sora kulübümüz bizi evlerimize gönderdi. İmkanlar dahilinde evde idmanlar yapıyoruz. Bu döneme kadar kulübümüz bizi mağdur etmedi, bu süreçte de mağdur edeceğini düşünmüyorum. Sağlığımız için devletimizin uyguladığı tedbirlere uyalım, evlerimizde kalalım. Evlerinde kaldığı için bu süreçte mağdur olan ailelerimiz var, elimizden geldiğince de bu ailelere yardımda bulunalım" şeklinde konuştu.

SERDAL ÖZ: GEÇİM İÇİN GELİR ÖNEMLİ AMA SAĞLIK DAHA ÖNEMLİ

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Edirnespor'un golcüsü Serdal Öz de, "Koronavirüs nedeniyle ailemle karantinadayım. Biz de sporcular olarak çalışmalarımızı imkanlar dahilinde evde yapıyoruz. Tabii ki futbol bizim için gelir ve imkan açısından önemli. Tüm ülkede olduğu gibi, önemli olan sağlığımız diyoruz. Bu nedenle herkese evde kal diyoruz" ifadelerini kullandı.

MERT ÇAPAR: SAĞLIK OLMAZSA HİÇBİR İŞİN ÖNEMİ YOK

TFF 3'üncü Lig'de Nazilli Belediyespor forması giyen Mert Çapar, "Ülkemizde koronavirüs nedeniyle birçok kişi hayatını kaybetti. Bu durum çok ciddi. Daha fazla can kaybı olmaması için lütfen herkes evinde kalsın. Elinden geldiğince kurallara uymaya çalışsın. Ailemizin ve sevdiklerimizin sağlığı her şeyden önemli. Bu virüs salgın nedeniyle insanlar evine ekmek götüremiyor ve bu can sıkıcı bir durum. Bir futbolcu olarak ben de ekmeğimi bu işten kazanıyorum ancak her şeyden önce sağlık geliyor. Sağlık olmazsa hiçbir işin bir önemi ve kıymeti yok. O yüzden herkes evinde kalsın" dedi.

EMRE ÖZER: EVDE KALIN, EVDE SPOR YAPIN

TFF 3'üncü Lig'de Payasspor'da futbol hayatını sürdüren Emre Özer de, "Kovid-19 salgını nedeniyle dünyada ve ülkemizde spor organizasyonları iptal oldu. Profesyonel futbolcular olarak çalışmalarımıza evde devam ediyoruz. Futbolu çok özledim ve tabii ki bu işten para kazanıyoruz fakat sağlık her şeyden önce gelir. Evde kalın ve sporunuzu evde yapın" açıklamasında bulundu.

TEKNİK DİREKTÖR RAMAZAN SİLİN: MİLLET OLARAK BUNU ATLATACAĞIZ

TFF 3'üncü Lig'de Kozanspor'un teknik direktörü Ramazan Silin, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Dünyayı saran bu koronavirüs nedeniyle tüm spor camiamızın ve halkımızın mutlaka çok dikkat etmesi gerekiyor. Temas ve iletişimlerde mesafe bırakması gerekiyor. Bireysel temizliğimize dikkat etmeliyiz. Evimize giriş çıkışlarımızda dezenfekte olmalıyız. İnşallah bu dönemi hep birlikte atlatacağız. Devletimiz gereken her şeyi yapıyor. Sağlık Bakanlığımız ciddi bir mücadele içerisinde. Tüm sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ederiz. Bunu millet olarak hep birlikte atlatacağız, herkes evde kalsın."

MELİH GÖKÇİMEN: EVDE KALALIM

Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan Muğlaspor'a geldiğini anlatan Bekir Melih Gökçimen şöyle konuştu:

"Muğlaspor'da forma giyiyorum. Yaklaşık 11 senedir Galatasaray formasını terletiyorum. U14'ten beri de milli takım forması giyiyorum. Avrupa Şampiyonası'nda 3'üncülük olsun, Dünya Kupası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik. Çok güzel başarılara imza attığımızı düşünüyorum. Şu anda dışarıda büyük bir virüs, bir salgın var. Mümkün olduğunca evde kalmaya, dışarı çıkmamaya çalışıyoruz. Ben de evde mümkün olduğunca kondisyonumu iyi tutmak için çalışmalarımı sürdürüyorum. Koşular olsun, dambıl ile çalışmalar olsun... Mümkün olduğunca bir sporcunun yapması gereken şeyleri evde yapmaya çalışıyoruz. Kendimizi en iyi şekilde hazır tutmamız lazım. Antrenmanların, maçların ne zaman başlayacağı belli değil. Onun için kendimizi hazır tutmamız gerekiyor. İnşallah ülkemizde ve dünyada bu virüs biter ve sağlıklı bir ortam çıkar ortaya, eski günlere döneriz. Ailemle yaşıyorum. Maddi olarak düşünmek istemiyorum, çünkü düşünülecek gibi değil. Çok hızlı yayılan, insan sağlığını tehdit eden bir virüs, salgın var. O yüzden lütfen evimizde kalalım. Evde kaldığımız sürece spor yapalım. Biz sporcular, futbolcular olarak kondisyonumuzu yüksek tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. İnsanlardan tek isteğimiz, mümkün olduğunca evde kalmaya çalışalım. Dışarıda zorunlu bir işimiz olmadığı sürece evde kalalım."

KAAN EMİN AYYILDIZ: ELİNİZDEN GELDİĞİ KADAR EVİNİZDE KALIN

Ülke olarak zor bir süreç yaşadığımızı vurgulayan TFF 1'inci Lig ekibi Eskişehirspor'un genç oyuncusu Kaan Emin Ayyıldız da, "Önümüzde zor bir süreç var. Bunu hep beraber atlatabiliriz. Biz de futbolcular olarak çalışmalarımıza evde devam ediyoruz. WhatsApp'tan atılan programlarımız var, kendi evlerimizde bulunan aletlerle çalışmalara devam ediyoruz. Koşu ve ağırlık çalışmaları yapıyorum. Siz de elinizden geldiği kadar evinizde kalın, çalışmalarınızı evde devam ettirin. Hayat eve sığar" ifadelerini kullandı.

AYKUT YÜCE: HAYAT EVE SIĞAR

Fit kalma adına çalışmalara evde devam ettiklerini anlatan TFF 3'üncü Lig ekibi Manisaspor'un oyuncusu Aykut Yüce, "Ülkemiz ve dünya küresel bir salgınla karşı karşıya. Bize düşen ise yapılan uyarılara kulak vermek. Bu süreçte biz futbolcular olarak hocalarımızın verdiği programlar çerçevesinde evde antrenmanlarımızı yapmaya çalışıyoruz. Genellikle fit kalmak için kuvvet çalışmaları yapıyoruz. Bu süreçte devletimizin yaptığı duyurulara kulak verelim. Mümkün olduğunca dışarı çıkmayalım, evde kalalım. Unutmayın; hayat eve sığar" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yalovasporlu Alperen Topçular'ın açıklamaları

Tekirdağsporlu Ogün Çebi'nin açıklamaları

Edirnesporlu Serdal Öz'ün açıklamaları

Nazilli Belediyespor forması giyen Mert Çapar'ın açıklamaları

Payasspor'da futbol hayatını sürdüren Emre Özer'in açıklamaları

Kozanspor'un teknik direktörü Ramazan Silin'in açıklamaları

Eskişehirspor'un oyuncusu Kaan Emin Ayyıldız'ın açıklamaları

Manisasporlu Aykut Yüce'nin açıklamaları

Muğlasporlu Melih Gökçimen'in açıklamaları