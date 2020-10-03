3 hakemin Covid-19 testi pozitif çıktı

TFF, 3 hakemin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 3 klasman yardımcı hakemin 01.10.2020 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı. TFF'den yapılan yazılı açıklamada, "Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir" denildi. - İSTANBUL