TFF, A Milli Takım'ın eski teknik direktörlerinden Adnan Süvari'yi andı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın eski teknik direktörlerinden Adnan Süvari'yi ölümünün 30. yıl dönümünde andı.
TFF'nin Twitter hesabında yer alan mesajda, "Vefatının 30. yılında eski A Milli Takım teknik direktörlerinden Adnan Süvari'yi saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.
Aydın'da 1926 yılında doğan Süvari, 1966-1969 yıllarında A Milli Takım'ın teknik direktörlüğünü yaptı. Süvari, 6 Haziran 1991'de vefat etmişti.
Kaynak: AA
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