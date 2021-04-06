TFF, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, " Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla bağımsızlığımız için büyük bir mücadele veren milletimizin sesini dünyaya duyurmak için 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansı'nın 101. yıl dönümünü kutlarız. Cumhuriyet tarihimize tanıklık eden ve dünyanın köklü kuruluşları arasında yer alan Anadolu Ajansı'na nice başarılı yıllar dileriz." ifadeleri kullanıldı.