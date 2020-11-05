TFF açıkladı: Bir hakem daha korona virüse yakalandı - Son Dakika

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman hakemin korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bir Üst Klasman hakemimizin 04.11.2020 Çarşamba günü yapılan rutin Covid-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL