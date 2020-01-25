Son Dakika › Spor › TFF açıkladı! Elazığ depremi nedeniyle ertelenen maçlar - Son Dakika Spor
TFF açıkladı! Elazığ depremi nedeniyle ertelenen maçlar
6 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle TFF 2. Lig temsilcisi Elazığspor ve TFF 3. Lig ekibi Elazığ Belediyespor'un 26 Ocak Pazar günü oynayacağı maçlar ertelendi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, " Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle TFF 2. Lig temsilcisi Elazığspor ve TFF 3. Lig ekibi Elazığ Belediyespor'un 26 Ocak Pazar günü oynayacağı maçlar ertelendi. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta saat 13.30'da Pendik Stadı'nda yapılması gereken Tuzlaspor-Elazığspor ve TFF 3. Lig 2. Grup'ta Gençlik Merkezi Sentetik Sahası'nda saat 13.00'te başlayacak Elazığ Belediyespor-Payasspor maçı ileri bir tarihte oynanacak." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:13
Son Dakika THY'nin 150 TL sabit bilet uygulaması sosyal medyada tepki çekti 20 kişinin hayatını kaybettiği depremin yarattığı acı tablo, gün ağarınca gözler önüne serildi Sosyal medyada sahte hesap açan vicdansızlar, "Enkaz altındayım" diye tweet attılar Son dakika: Elazığ'da 6 aylık hamile bir kadın enkazdan sağ olarak kurtarıldı