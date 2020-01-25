TFF açıkladı! Elazığ depremi nedeniyle ertelenen maçlar - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF açıkladı! Elazığ depremi nedeniyle ertelenen maçlar - Son Dakika Spor

TFF açıkladı! Elazığ depremi nedeniyle ertelenen maçlar

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle TFF 2. Lig temsilcisi Elazığspor ve TFF 3. Lig ekibi Elazığ Belediyespor'un 26 Ocak Pazar günü oynayacağı maçlar ertelendi.

TFF açıkladı! Elazığ depremi nedeniyle ertelenen maçlar, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, " Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle TFF 2. Lig temsilcisi Elazığspor ve TFF 3. Lig ekibi Elazığ Belediyespor'un 26 Ocak Pazar günü oynayacağı maçlar ertelendi. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta saat 13.30'da Pendik Stadı'nda yapılması gereken Tuzlaspor-Elazığspor ve TFF 3. Lig 2. Grup'ta Gençlik Merkezi Sentetik Sahası'nda saat 13.00'te başlayacak Elazığ Belediyespor-Payasspor maçı ileri bir tarihte oynanacak." denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığspor, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:13 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

THY'nin 150 TL sabit bilet uygulaması sosyal medyada tepki çekti
20 kişinin hayatını kaybettiği depremin yarattığı acı tablo, gün ağarınca gözler önüne serildi Sosyal medyada sahte hesap açan vicdansızlar, "Enkaz altındayım" diye tweet attılar Son dakika: Elazığ'da 6 aylık hamile bir kadın enkazdan sağ olarak kurtarıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 09:42:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF açıkladı! Elazığ depremi nedeniyle ertelenen maçlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]