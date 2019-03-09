Tff, Ankaragücü Taraftarlarının Ailelerine Yardım Edecek
51 dakika önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 8 Mart 2019 Cuma günü yaptığı toplantıda, geçtiğimiz hafta Antalyaspor deplasmanı dönüşü meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarları Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz'ün ailelerine destek olma kararı aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) Yönetim Kurulu, 8 Mart
2019 Cuma günü yaptığı toplantıda, geçtiğimiz hafta Antalyaspor
deplasmanı dönüşü meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden MKE Ankaragücü
taraftarları Mert Turgut Çakır
ve Eren Açıkgöz'ün ailelerine destek olma kararı aldı.
TFF Başkanı Hüsnü Güreli
, yardımda bulunma kararını MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner
'e bildirdi. Mehmet Yiğiner de "Rahmetli yavrularımızın yakınları için yapılan bu destek ve katkı, bizleri çok duygulandırdı. Türkiye Futbol Federasyonu
başkanı ve yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz" dedi.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:46 Kaynak: DHA
Prof. Selhan Endres'in Ölümü Oyuncu Hazal Kaya'yı Yasa Boğdu
Ünlü Oyuncu Cem Özer, Sosyal Medya Hesabından Çok Konuşulacak Paylaşıma İmza Attı
Ankaragücü Yönetimi Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakır'ın Ailelerine Ev Alacak
Ankaragücü, Bursasapor ile 0-0 Berabere Kaldı