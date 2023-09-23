A Milli Takım\'da Montella\'nın yardımcısı Tuğberk Tanrıvermiş oluyor

A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi resmen başladı. Ekibini şekillendiremeye başlayan İtalyan hocanın, Türk yardımcılarından birinin Roma U18 Takımı'nı çalıştıran Tuğberk Tanrıvermiş olması bekleniyor.

ÇEKİRDEK EKİP BELLİ

Fanatik'te yer alan habere göre; resmi açıklama yapılmamasına rağmen Montella'nın yardımcılarından biri Daniele Russo, maç analisti Massimo Crivellero ve atletik antrenör olarak ise Pierpaolo Polino'nun göreve getirilmesi planlanıyor.

TANRIVERMİŞ YARDIMCISI OLACAK

TFF, Vincenzo Montella'nın yanına bir de Türk yardımcı arıyor. Bu isim ise bir dönem Galatasaray'da antrenörlük yapmış ve şu an Roma U18 Takımı'nı çalıştıran Tuğberk Tanrıvermiş.

PRO LİSANSI VAR

33 yaşındaki antrenör ile kısa sürede anlaşmanın imzalanması bekleniyor. İtalyanca, İngilizce, Almanca ve Franszıca bilen Tanrıvermiş'in aynı zamanda Pro Lisansı da bulunuyor.