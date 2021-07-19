TFF: Aşı olma yaygınlığı, kendimizi ve sevdiklerimizi korumanın en önemli yoludur

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2021-2022 sezonu öncesi aşı olmanın çok önemli olduğunu hatırlatan bir açıklama yaptı.

TFF tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"COVID-19 küresel salgını ile mücadelede hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri göz önüne alındığında, hastalığın toplumsal yaşam ve futbolumuzun işleyişi üzerindeki olası olumsuz etkilerini en aza indirgemek için aşı olmanın çok önemli ve en etkili yöntem olduğu bilgisini tekrar hatırlatmak istiyoruz. Dünyada varyant virüs enfeksiyonlarının yaygınlaşması, yayılma hızının yüksek olması ve ülkemizde de benzer durumun oluşma ihtimali değerlendirildiğinde toplum sağlımızı önceleyerek stadyuma alınacak seyirci sayısının düşmesine sebep olacak kararlar almak zorunda kalmamak için Sağlık Bakanlığı 'nın yayınladığı kararlara uymak, önerileri dikkate almak her zamankinden daha zaruri hale gelmiştir. 2021-2022 futbol sezonuna sağlık ve güven içerisinde başlayabilmemizin de temelini hazırlayacak olan aşı olma yaygınlığı, kendimizi ve sevdiklerimizi korumanın en önemli yoludur. Bunun yanında karşılaşmalarda maske-mesafe ve temizlik önlemlerimizden de asla vazgeçilmeyeceği hususunu da hatırlatmak isteriz.

Bu vesile ile tüm halkımıza sağlık, mutluluk ve spor dolu günler diliyoruz."