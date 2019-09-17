Son Dakika Haberleri: TFF, Avrupa'da mücadele edecek takımlara başarılar diledi
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TFF, Avrupa'da mücadele edecek takımlara başarılar diledi

49 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa kupalarında mücadele edecek Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'e başarılar diledi.

TFF, Avrupa'da mücadele edecek takımlara başarılar diledi, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa kupalarında mücadele edecek Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'e başarılar diledi.

TFF'nin internet sitesinde yayımlanan mesajda, "Finali, 30 Mayıs 2020 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray ile UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'a yürekten başarılar diliyor, ülkemiz adına gurur verecek sonuçlar elde edeceklerine inanıyoruz." denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Beşiktaş, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:36 Kaynak: AA
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