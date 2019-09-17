TFF, Avrupa'da mücadele edecek takımlara başarılar diledi

TFF'nin internet sitesinde yayımlanan mesajda, "Finali, 30 Mayıs 2020 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı 'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 'ndeki temsilcimiz Galatasaray ile UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'a yürekten başarılar diliyor, ülkemiz adına gurur verecek sonuçlar elde edeceklerine inanıyoruz." denildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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