TFF, Avrupa kupaları statüsünü açıkladı - Son Dakika

TFF, Avrupa kupaları statüsünü açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa kupalarına katılım statüsünü açıkladı.

TFF, Avrupa kupaları statüsünü açıkladı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa kupalarına katılım statüsünü açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun, bugün yaptığı toplantı sonrası 2020-2021 Sezonu Süper Lig ve Türkiye Kupası Talimat'ı açıklandı.

Süper Lig'i 1. ve 2. sırada bitiren takım UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım UEFA Avrupa Ligi'ne, Süper Lig'i 3. ve 4. sırada bitiren takımlar ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 2021-22 sezonunda düzenlenmesi planlanıyor.

TFF'den yapılan, Avrupa katılımı ile ilgili olan açıklama şu şekilde:

"2020-2021 sezonu sonunda uluslararası müsabakalara katılım bu maddede yer alan usul çerçevesinde sağlanır. 2020-2021 Sezonu sonunda;

a) Süper Ligi 1. sırada bitiren takım UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gidecek 1. takım olur.

b) Süper Ligi 2. sırada bitiren takım UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gidecek 2. takım olur.

c) Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek takım olur.

d) Süper Ligi 3. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek 1. takım olur.

e) Süper Ligi 4. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek 2. takım olur.

Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak

kazanırsa,

a) Süper Ligi 3. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek takım olur.

b) Süper Ligi 4. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek 1. takım olur.

c) Süper Ligi 5. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek 2. takım olur.

Türkiye Kupası'nda Şampiyon olan takım, Süper Ligi 3. sırada bitirirse;

a) Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım, UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek takım olur.

b) Süper Ligi 4. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek 1. takım olur.

c) Süper Ligi 5. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek 2. takım olur.

Türkiye Kupası'nda Şampiyon olan takım, Süper Ligi 4. sırada bitirirse;

a) Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım, UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek takım olur.

b) Süper Ligi 3. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek 1. takım olur.

c) Süper Ligi 5. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek 2. takım olur.

Türkiye Kupası'nda Şampiyon olan takım, Süper Ligi 5. Sırada bitirirse;

a) Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım, UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek takım olur.

b) Süper Ligi 3. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek 1. takım olur.

c) Süper Ligi 4. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek 2. takım olur.

UEFA'nın, UEFA Kulüplerarası Müsabakalara katılma şartlarında yapacağı değişiklikler aynen uygulanır.

Sportif başarı neticesinde UEFA Kulüplerarası Kupa müsabakalarına katılım hakkı elde ettiği halde, UEFA'nın, kupa müsabakalarına katılım ile ilgili kriterleri karşılamaması nedeniyle bu müsabakalara katılamayan takımların yerine; bu kriterlere uygun olmak şartıyla Lig sıralaması gereği takip eden diğer takımlar katılır."

(İHA)

TFF, Avrupa kupaları statüsünü açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig, Avrupa, UEFA, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 16:26 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF, Avrupa kupaları statüsünü açıkladı - Son Dakika Spor

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