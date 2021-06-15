TFF, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı

TFF'nin internet sitesinde "Kardeş ülke Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü kutlu olsun" başlığıyla yer alan mesajda, "Tek millet iki devlet ruhuyla dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü kutlarız." denildi.

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