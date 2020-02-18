TFF Baş Hukuk Müşavirliği görevine Hazer Akil getirildi - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF Baş Hukuk Müşavirliği görevine Hazer Akil getirildi - Son Dakika Spor

TFF Baş Hukuk Müşavirliği görevine Hazer Akil getirildi

24 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, TFF Baş Hukuk Müşavirliği görevine Avukat Hazer Akil'in getirildiğini duyurdu.

TFF Baş Hukuk Müşavirliği görevine Hazer Akil getirildi, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, TFF Baş Hukuk Müşavirliği görevine Avukat Hazer Akil'in getirildiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, Hazer Akil'in bugüne kadar TFF Baş Hukuk Müşaviri Yardımcısı olarak görev yaptığı ve bundan sonra Baş Hukuk Müşaviri olarak görevini sürdüreceği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:28 Kaynak: AA
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