TFF Başkan adayları listesi belli oldu
12 saat önce
İSTANBUL / DHATürkiye Futbol Federasyonu (TFF), başkan adaylarının isimlerini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 06:10 Kaynak: DHA
İSTANBUL/ DHA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), başkan adaylarının isimlerini açıkladı.
Federasyondan yapılan açıklama şöyle;
"Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 01 Haziran 2019 Cumartesi günü yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurulu için adaylık başvuruları TFF Statüsü'nün 38. maddesi uyarınca TFF'nin resmi internet sitesinde ilan edilir.
Statünün 38. maddesinde belirtilen yeterlilik şartları ile başvuru süresine ve başvuru belgelerine ilişkin hususlar saklı kalmak kaydıyla, genel kurulda başkan adayı olmak üzere TFF Genel Sekreterliği'ne başvuran kişiler soyadı sırasına göre aşağıda belirtilmiştir:
1. Bülent Gürkut
1. Durmuş Ali İlik
3. Veli Olgaç
4. Nihat Özdemir
5. Ayhan Sağaltıcı
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