Son Dakika Haberleri: TFF Başkan adayları listesi belli oldu

TFF Başkan adayları listesi belli oldu

12 saat önce

İSTANBUL / DHATürkiye Futbol Federasyonu (TFF), başkan adaylarının isimlerini açıkladı.

TFF Başkan adayları listesi belli oldu, System.String[]

İSTANBUL/ DHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), başkan adaylarının isimlerini açıkladı.
Federasyondan yapılan açıklama şöyle;
"Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 01 Haziran 2019 Cumartesi günü yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurulu için adaylık başvuruları TFF Statüsü'nün 38. maddesi uyarınca TFF'nin resmi internet sitesinde ilan edilir.
Statünün 38. maddesinde belirtilen yeterlilik şartları ile başvuru süresine ve başvuru belgelerine ilişkin hususlar saklı kalmak kaydıyla, genel kurulda başkan adayı olmak üzere TFF Genel Sekreterliği'ne başvuran kişiler soyadı sırasına göre aşağıda belirtilmiştir:
1. Bülent Gürkut
1. Durmuş Ali İlik
3. Veli Olgaç
4. Nihat Özdemir
5. Ayhan Sağaltıcı


Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 06:10 Kaynak: DHA
DHA, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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