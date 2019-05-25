Son Dakika Haberleri: TFF başkan adayları listesi belli oldu

TFF başkan adayları listesi belli oldu

12 saat önce

TFF başkan adayları listesi belli oldu.

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TFF başkan adayları listesi belli oldu. 1 Haziran'da 5 isim seçime girecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 1 Haziran 2019 Cumartesi günü yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurulu için adaylık başvuruları TFF Statüsü'nün 38. maddesi uyarınca TFF'nin resmi internet sitesinde edildi. Statünün 38. maddesinde belirtilen yeterlilik şartları ile başvuru süresine ve başvuru belgelerine ilişkin hususlar saklı kalmak kaydıyla, genel kurulda başkan adayı olmak üzere TFF Genel Sekreterliği'ne başvuran kişiler şöyle:
Nihat Özdemir Bülent Gürkut Durmuş Ali İlik Veli Olgaç Ayhan Sağaltıcı
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 06:25 Kaynak: İHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Güncel
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