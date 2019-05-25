TFF başkan adayları listesi belli oldu
12 saat önce
TFF başkan adayları listesi belli oldu.
TFF
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 06:25 Kaynak: İHA
başkan adayları listesi belli oldu. 1 Haziran'da 5 isim seçime girecek. Türkiye Futbol Federasyonu
'nun 1 Haziran 2019 Cumartesi günü yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurulu için adaylık başvuruları TFF Statüsü'nün 38. maddesi uyarınca TFF'nin resmi internet sitesinde edildi. Statünün 38. maddesinde belirtilen yeterlilik şartları ile başvuru süresine ve başvuru belgelerine ilişkin hususlar saklı kalmak kaydıyla, genel kurulda başkan adayı olmak üzere TFF Genel Sekreterliği'ne başvuran kişiler şöyle: Nihat Özdemir
Bülent Gürkut Durmuş Ali
İlik Veli Olgaç Ayhan Sağaltıcı
(İHA)
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