Son Dakika Haberleri: Tff Başkan Vekili Hüsnü Güreli, Haziran Ayında Yapılacak Genel Kurula Kadar Federasyonda Vekaleten...

Tff Başkan Vekili Hüsnü Güreli, Haziran Ayında Yapılacak Genel Kurula Kadar Federasyonda Vekaleten...

1 saat önce

TFF Başkan Vekili Hüsnü Güreli, haziran ayında yapılacak genel kurula kadar federasyonda vekaleten başkanlık görevini yürütecek.

Tff Başkan Vekili Hüsnü Güreli, Haziran Ayında Yapılacak Genel Kurula Kadar Federasyonda Vekaleten..., System.String[]
TFF Başkan Vekili Hüsnü Güreli, haziran ayında yapılacak genel kurula kadar federasyonda vekaleten başkanlık görevini yürütecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:30 Kaynak: AA

Hüsnü Güreli, Türkiye Futbol Federasyonu, Yenikadinda Gösterme, Spor
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