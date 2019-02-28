Tff Başkan Vekili Hüsnü Güreli, Haziran Ayında Yapılacak Genel Kurula Kadar Federasyonda Vekaleten...
1 saat önce
TFF Başkan Vekili Hüsnü Güreli, haziran ayında yapılacak genel kurula kadar federasyonda vekaleten başkanlık görevini yürütecek.
TFF Başkan Vekili Hüsnü Güreli, haziran ayında yapılacak genel kurula kadar federasyonda vekaleten başkanlık görevini yürütecek.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:30 Kaynak: AA
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