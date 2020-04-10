TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı'dan liglerin başlangıcı hakkında açıklama!

İşte Servet Yardımcı'nın açıklamaları;



UEFA, bütün liglerin bu yaz içerisinde bitirilmesini arzuluyor. Sonuçları, 21 Nisan itibariyle görmüş olacağız. Gönül ister ki seyircili olsun ama seyircisiz bile olsa liglerin oynanması için çalışmalar yapılıyor."



TEKRAR GÖZDEN GEÇİRECEKLER



Belçika liglerin tescil edilmesi konusunda duyuru yapmıştı. Ancak bu kararı 24 Nisan'a ertelediler. 23 Nisan'daki UEFA yönetim kurulunun durumuna göre tekrardan kararı gözden geçirecekler. UEFA, liglerin oynanmasını istiyor.



Burada finansal konular da var. Liglerin kendi problemleri de var. Bazı liglerin yayıncı kuruluştan beklentileri var. Yayıncı kuruluş problemleri var.



EN BÜYÜK KRİZ BU



Futbolun şu ana kadar gördüğü en büyük kriz bu. Süreci çok yakın şekilde takip ediyoruz. Başta Spor Bakanımız ve Bilim Kurulu'nun verdiği kararlar doğrultusunda biz de karar alıyoruz, onların telkinleriyle.



LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYABİLİR?



Biz de liglerin en erken başlama tarihi için haziran başını söyledik ama bu tarihi mayıs başında tekrar değerlendireceğiz. Bizim 8 maç gününe ihtiyacımız var. 2 tane de kupada ihtiyacımız var. 2 yarı final, 1 final. Büyük bir sıkıntımız gözükmüyor, Avrupa'daki en şanslı liglerden biriyiz. Bu gelişmeleri tekrardan ele alacağız, gelişmeleri paylaşacağız.



UEFA, yeni sezonda FFP konularıyla ilgili tamamen esnekliğe gidecek