Sarı-Lacivertliler'in sessiz sedasız geçen seçimi, Servet Yardımcı'nın oy kullanmasıyla tartışma konusu oldu. TFF Başkan Vekili Yardımcı'ya, sonucu belli seçime oy kullanmaya gitmesiyle ilgili eleştiri yağdı. Özellikle Galatasaraylı taraftarlardan TFF'ye tepki gösterildi.
Galatasaray'a yakın bir sayfa, başkanlık seçiminde Sarı-Kırmızılılar'da geçmişte yapılan seçimde Hamza Hamzaoğlu ve Gökhan Zan'ın oy kullanmasının eleştirilmesi örnek gösterip, TFF'nin üst isminin F. Bahçe kongresine katılmasına tepki gösterdi. Bu eleştiri gönderisi büyük etkileşim aldı.
İşte sosyal medyadaki tepkiler:
Son Dakika › Spor › Tek adaylı F.Bahçe seçimine oy kullanmaya giden TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı'ya tepki yağıyor - Son Dakika Spor