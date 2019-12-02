TFF Başkan Vekili ve İSO Başkanı Bahçıvan'dan ziyaretler

TFF Başkan Vekili ve İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği ve GMG Kırklarelispor Kulüp Başkanı Volkan Can ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.

Bahçıvan, ilk olarak GMG Kırklarelispor'un kulüp binasında gerçekleştirdiği ziyarette, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanlığına seçilen Volkan Can'ı tebrik etti.

Yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Bahçıvan, Can'ın aynı zamanda 2. Lig'de mücadele eden GMG Kırklarelispor'un da başarısı için önemli çaba sarf ettiğine şahit olduklarını belirtti.

Futbolun insanları, heyecanlarını, hedeflerini ve hayallerini buluşturan önemli bir platform olduğunu anlatan Bahçıvan, futbolun şehrin tanıtılması ve gelişmesi noktasında önemli fırsatlarından biri olduğunu dile getirdi.

Kırklarelispor'un da başarılı bir takım olduğunu aktaran Bahçıvan,şunları kaydetti:

"Volkan Can'ın başkanlığında Kırklarelispor'un adım adım Türkiye'nin önemli bir değer markası olmasını büyük bir keyifle izliyorum. Futbol Federasyonu'ndaki görevim döneminde de kendi ilimizin kulüp başkanının bütün Türkiye'yi buluşturan böylesine güzel bir şemsiye görevi üstlenmesini de çok önemli görüyorum. Kırklarelispor'a da, Başkan Volkan Can'a da başarılar diliyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde Kırklarelispor'u daha iyi yerde göreceğimize inanıyorum."

- TSO Başkanı Ilık'a ziyaret

Daha sonra, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı makamında ziyaret eden Bahçıvan, Kırklareli'nin sanayi ve ticaret alanında önemli bir bölge olduğunu söyledi.

Türkiye'nin önemli kaynaklarını doğru şekillendirmesi ve yönetmesi gerektiğine inandığını dile getiren Bahçıvan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin butik şehirlerde butik markalara, butik projelere ihtiyacı var. Kırklareli'nde bu şansı fazlasıyla görüyorum. Böylesine fırsatın önümüzdeki dönemde aratacağına inanıyorum. Türkiye'nin Avrupa'ya ve Avrupa Birliği'ne açılan iki kapısından birisi Kırklareli. Bu önemli bir özellik. Hem İstanbul'a yakınlığı hem de bunun yanında bakir kalabilme özelliği var. İnsanlar artık bakir yer özlemini de fazlasıyla yaşıyorlar. Son zamanlarda yapılan ulaşım imkanlarıyla daha da yakınlaşmış olması tüm bunları birleştirdiğimiz zaman kıymetli bir kaynağa sahip olduğumuzu görüyorum. İnşallah bu kaynağı marka değerimizi daha da güçlendirerek önümüzdeki süreçte çok daha ileri noktalara taşıyacağız."