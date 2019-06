TFF Başkanı Nihat Özdemir Açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği'nin gerçekleştirdiği toplantının ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman ortak açıklama yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği'nin gerçekleştirdiği toplantının ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman ortak açıklama yaptı. Özdemir, Türk futbolunun sorunlarını çözmek için hareket edeceklerini söylerken, Orman ise öncelikli olarak Süper Lig'in marka değerini artıracaklarını ifade etti.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun daveti üzerine Kulüpler Birliği ile TFF Yönetimi'nin, Riva'da yaptığı toplantının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, ortak bir açıklama yaptı. 1 Haziran'da göreve geldiklerini hatırlatarak sözlerine başlayan Nihat Özdemir, "Bu sürede çok seri seyahatlerimiz, maçlarımız oldu. Yönetim kurulunun görevlendirme kararımız oldu ve arkasından Kulüpler Birliği'ni davet ettik toplantıya. Sağolsun Fikret Orman ve bütün arkadaşlar bu davetimize icabet ettiler ve federasyonumuzla Kulüpler Birliği arasındaki ilk toplantımızı yaptık. Türk futbolunda birçok sorun var. Bizim göreve gelmemizin en büyük nedenlerinden birisi de bu sorunları çözmek. Bugün başladık ve bu toplantılarımız devam edecektir. Ne gibi sorunlarımız olduğunu da kendi aramızda tartıştık. Aynı noktada, aynı görüşlerde buluştuk. İnşallah Türk futbolunun marka değerini artırmakla başlamak üzere bütün sorunlarımızı tek tek masaya yatırdık ve bununla ilgili çeşitli komisyonlar kurma kararları vererek yolumuza devam ediyoruz. Hayırlı olsun. Her toplantı sonrasında sizlerin de huzuruna gelip ne gibi kararlar aldığımızı, ne gibi neticeler elde ettiğimizi kamuoyuyla paylaşacağımızı da belirtmek istedim" ifadelerini kullandı.



"En kısa sürede kararlar alacağız"



Yayıncı kuruluşun talepleriyle ilgili yapılan görüşmelere açıklık getiren Nihat Özdemir, "Konuştuğumuz konuların içinde bu da söz konusuydu ve bununla ilgili de bir kurul, çalışma grubu kurduk. Bu arkadaşlarımız çalışmalara başlayacak ve en kısa sürede ne yapacağımız konusunda bir karar alarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.



Toplantıdan erken çıkan Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın başka bir toplantısı olduğunu söyleyen Özdemir, toplantıda yer almayan Mustafa Cengiz'in ise bir takım işleri olduğunu ifade ederek, "Mustafa Cengiz'in de bir işi vardı, bu nedenle Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Bey'le burada temsil edildiler. Gerekli görüşlerini de toplantıda ifade ettiler" açıklamasını yaptı.



Orman: "Bizim işimiz sorunları çözmek"



"TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu'na hayırlı olsun" diyerek sözlerine başlayan Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, "Bugün ilk toplantımızı yaptık. Başkanın da belirttiği gibi Türk futbolunda yapılması gereken çok iş var ve bunlar tek toplantıda dile getirilecek şeyler değil. Bugün başlangıcını yaptık. Federasyonla, Kulüpler Birliği'nin oluşturacağı komisyonlarla beraber birçok konuya el atmamız gerektiği konusunda da mutabık kaldık. Nihat başkanımız, Fenerbahçe'de aldığı görevler, uzun süreli kulüp yöneticiliği ve TFF'de uzun süre yaptığı başkanvekilliği nedeniyle iki tarafa da yakın bir isim. Yönetim kurulu üyeleri de hepsi arkadaşlarımız. Önemli olan bu konuları çözmek. Bunları dile getirmek kolay. Çözümüyle ilgili fikirler de sunmak kolay ama bizim işimiz bunları çözmek. Bütün futbol adamları ve kulüp başkanları olarak, kulüpleri yönetmenin dışında futbolu güzelleştirmek de bizim işimizin bir parçası. Bununla alakalı toplantımızı yaptık. Hızlıca çalışmalara başlayacağız. Beni ve bütün kulüpleri burada ağırladığı için başkan ve yönetim kuruluna, bütün kulüpler ve Kulüpler Birliği adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"Marka değeri yükselmezse, bu durum hep yaşanır"



Yayıncı kuruluşla yapılmış bir anlaşma olduğuna dikkat çeken Fikret Orman, "Arada yapılmış bir anlaşma var. Bunlar temenni ya da sözlü anlaşma değil. Bu anlaşmanın oluşturmuş olduğu taahhütler var ve kulüpler de bu doğrultuda sözleşmeler yapıyoruz. Netice olarak aynı gemideki insanlarız. İyi niyetli olarak Kulüpler Birliği ve TFF buna bakıyor. Bazı kulüp başkanlarını bu komisyonların içinde görevlendirdik ve sonucu itibariyle yayıncı kuruluşla da görüşeceğiz. Hem bizim hem yayıncı kuruluşun hem TFF'nin hem de Türk futbolunun menfaatleri açısından görüşmeleri yapacağız. Ama bu durum onların taleplerine uyacağız demek değildir. Bu karşılıklı edinimleri olan, taahhütleri olan, karşılıklı yapmamız gereken şeyler. Üzerinde mutabık kaldığımız en önemli konu, Süper Lig'in marka değerini yükseltmek. Bunu yapamadığımız takdirde, bu gibi durumları her zaman yaşayacağız. Özellikle döviz kurlarındaki yükselişler, stadyum ve sponsorluk gelirlerinin TL üzerinden olması, oyuncu ve faiz giderlerinin döviz üzerinden olması, hepimizi zor bir süreç içine, yaşama zorluğu içine sokuyor. Ama iyi niyetli, azimli ve kapasiteli insanlar olarak bunları çözme gayreti içinde olacağız" şeklinde konuştu.



Yayıncı kuruluş konusunda çalışmalara yeni başladıklarını söyleyen Orman, "Bu konularla ilgili gerekli açıklamaların zamanı ve şartlarını biliriz. Kimse merak etmesin, her aldığımız kararı kamuoyuyla paylaşacağız. Şu anda ana hedefimiz marka değerini artırmak, statlara daha fazla seyirci çekmek. Bunu yaptığımız takdirde inanıyoruz ki bu işleri çok rahat şekilde çözebileceğimize yürekten inanıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

