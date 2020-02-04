TFF Başkanı Nihat Özdemir, basın toplantısı düzenleyecek - Son Dakika
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TFF Başkanı Nihat Özdemir, basın toplantısı düzenleyecek

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 6 Şubat Perşembe günü basın toplantısı düzenleyecek.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, basın toplantısı düzenleyecek, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 6 Şubat Perşembe günü basın toplantısı düzenleyecek.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Özdemir'in Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda düzenleyeceği basın toplantısı, saat 11.00'de başlayacak.

Başkan Nihat Özdemir, toplantıda 2019-2020 sezonuna ilişkin kamuoyunu meşgul eden konular başta olmak üzere gündeme dair açıklamalarda bulunacak. Özdemir, yapılan tüm çalışmaları kamuoyu ile paylaşıp, soruları yanıtlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Hasan Doğan, Riva, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 07:54 Kaynak: AA
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