TFF Başkanı Nihat Özdemir , bir yıl ertelenen yeni yabancı kuralının 2020-2021 sezonunda uygulanmayacağını açıkladı.

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 06:31

Kaynak: AA

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