TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Bir yöneticimizin, bir futbolcumuzun sağlığı futboldan daha önemli ve... - Son Dakika

TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Bir yöneticimizin, bir futbolcumuzun sağlığı futboldan daha önemli ve...

TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Bir yöneticimizin, bir futbolcumuzun sağlığı futboldan daha önemli ve biz de her zaman bunu ön planda tutuyoruz"

TFF Başkanı Nihat Özdemir:

TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Bir yöneticimizin, bir futbolcumuzun sağlığı futboldan daha önemli ve biz de her zaman bunu ön planda tutuyoruz" - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 10:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF Başkanı Nihat Özdemir: 'Bir yöneticimizin, bir futbolcumuzun sağlığı futboldan daha önemli ve... - Son Dakika Spor
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