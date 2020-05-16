TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Bir yöneticimizin, bir futbolcumuzun sağlığı futboldan daha önemli ve...
TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Bir yöneticimizin, bir futbolcumuzun sağlığı futboldan daha önemli ve biz de her zaman bunu ön planda tutuyoruz"
TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Bir yöneticimizin, bir futbolcumuzun sağlığı futboldan daha önemli ve biz de her zaman bunu ön planda tutuyoruz" - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 10:18 Kaynak: İHA
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