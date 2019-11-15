TFF Başkanı Nihat Özdemir: Bu mutluluk ölçülemez

Başkan Özdemir, ay-yıldızlı ekibin elemelerin 9. haftasında Türk Telekom Stadı'nda İzlanda ile 0-0 berabere kalarak EURO 2020'ye gitmeyi garantilediği maçın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



H Grubu'nda bitime bir maç kala finallere gitmeyi garantilediklerini aktan Özdemir, "Bu mutluluk ölçülemez. Türk milletine armağan olsun. Millilerimiz, ilk maçtan bugüne kadar oynadıkları futbol, yaptıkları mücadele ile bunu hak etti. Bir maçımız kalmasına rağmen gruptan çıkmayı garantiledik. İnşallah Türk Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde de başarılı olacaktır." diye konuştu.



Elde edilen başarıyı Türk milletine hediye ettiklerini dile getiren Nihat Özdemir, "İyi bir jenerasyon yakaladık, iyi bir hocamız var. Hep beraber çok iyi mücadele ediyorlar. Bugün maçın başından sonuna kadar verdikleri mücadele takdire şayan. Hepsini tek tek kutluyorum. Türk milletine armağan olsun. Bu durum milletimizi çok mutlu etti. Oyuncularımız da inanılmaz derecede mutlular. Hepsini kutluyorum. İnşallah yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



TFF Başkanı Özdemir, maç sonunda soyunma odasına inen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da çok mutlu olduğunu aktararak, şunları kaydetti:



"Cumhurbaşkanımız, soyunma odasında oyuncularımızı tek tek kutladı, hepsinin elini sıktı, hepsiyle ufak konuşmalar yaptı, bu mutluluğu yaşattıkları için Türk milleti adına bütün futbolculara teşekkür etti. Kendisi de çok mutluydu. Kendisi 2 maçımıza geldi. Andorra ve İzlanda maçlarını izledi. İkisinden de mutlu sonuçla ayrıldık. Hem kendisi mutlu oldu hem de Türk milleti mutlu oldu. Sağ olsun, var olsun."