Son Dakika Haberleri: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Çakır'a başarı diledi
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TFF Başkanı Nihat Özdemir, Çakır'a başarı diledi

30 dakika önce

- TFF Başkanı Nihat Özdemir, Çakır'a başarı dilediİSTANBUL - Liverpool ile Chelsea arasında yarın Beşiktaş Park'ta oynanacak olan Süper Kupa öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Servet Yardımcı, mücadelede dördüncü hakem görevini üstlenecek olan Cüneyt Çakır ve...

- TFF Başkanı Nihat Özdemir, Çakır'a başarı diledi
İSTANBUL - Liverpool ile Chelsea arasında yarın Beşiktaş Park'ta oynanacak olan Süper Kupa öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Servet Yardımcı, mücadelede dördüncü hakem görevini üstlenecek olan Cüneyt Çakır ve arkadaşlarına başarı dileklerini iletti.
Beşiktaş Park'ta yarın oynanacak olan Liverpool - Chelsea Süper Kupa mücadelesi öncesi TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, Beşiktaş Park'a gelerek hakem triyosunu ziyaret etti. Dev mücadelede dördüncü hakemlik görevini üstlenecek Cüneyt Çakır ve maçın hakemleri Stephanie Frappart, Manuela Nicolosi ile Michelle O'Neal'i idmanında izleyen ve arıdan başarı dileklerini ileten Özdemir ve Yardımcı, hakemlerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.
Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 07:53 Kaynak: İHA
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