TFF Başkanı Nihat Özdemir: Çalıştay çok doğru bir zamanda yapılıyor

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Spor Çalıştayı, ihtiyaçlarımızın neler olduğunu tespit noktasında çok önemli bir tarihe rastladı. Süper Lig takımlarının yanı sıra 1., 2. ve 3'üncü Lig kulüplerinin başkanları ve yönetimleri çalıştaya katıldı. İki gün futbolu diğer 3 gün de genel olarak sporu tartışacaklar" dedi.



Özdemir, bu sene, futbol kulüplerinin mali kriterleri konusunda önemli adımlar attıklarını vurgulayarak şöyle devam etti:



"Spor kulüplerimizin yeni bir yasaya ihtiyacı olduğu apaçık ortada. Burada bunları tartışacağız ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'mize, önümüzdeki günlerde çıkması beklenen yasayla ilgili önemli dökümanları sunmuş olacağız." ilk 2 gün futbol Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nın ilk iki gününde Türk futboluna dair sunumlar yapılacak. Üçüncü gün kulüplerin hukuki sorunları ve çözüm önerileri ortak oturumda değerlendirilecek. Federasyon başkanları, kulüplerin temsilcileri, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun katılacağı son üç gündeki oturumlarda ise 'Türk Sporunda Gelecek Stratejileri', 'Türk Futbolunda Finansal Sorunlar ve Çözüm Önerileri', 'Sportif Sorunlara Çözüm Önerileri' gibi konular ele alınacak."