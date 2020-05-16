TFF Başkanı Nihat Özdemir canlı yayında Süper Lig için yeni tarih verdi! - Son Dakika

TFF Başkanı Nihat Özdemir canlı yayında Süper Lig için yeni tarih verdi!

İşte o açıklamalar.

TFF Başkanı Nihat Özdemir canlı yayında Süper Lig için yeni tarih verdi!, System.String[]

İşte o açıklamalar...


"Biz UEFA'nın bir parçasıyız. Onların görüşleri bizler için değerli. UEFA'nın intibası şu: 'Yapılabilirse, bu maçları oynayabilirse Temmuz sonuna kadar ligleri tamamlayın. Ben de UEFA olarak kendi kupalarımı Ağustos'ta yapayım.' Bu neden önemli bizim için? Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacak. Bunun yanı sıra Gençlik ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu önderliğinde 18 kulüp başkanı ve Kulüpler Birliği ile birlikte video konferans görüşmesi yaptık. Takımların da katıldığı görüşle Haziran'da başlayabiliriz görüşü ortaya çıktı. Verdiğimiz 12 Haziran tarihi 'şimdilik'. Bunun için salgının iyiye gitmesi lazım. Biz iyi durumdayuz. Ligi Temmuz ortasında da başlatabiliriz. Dünyada ve Avrupa'da bu işi en iyi başaran ülke Türkiye'dir. Cumhurbaşkanımız, Sağlık bakanımız ve sağlık sistemimizle bunları başardık. 12 Haziran'a 1 ay var. Zaman sıkışıklığımız yok. Önümüzde 3 ana, 7 yan olmak üzere farklı planlar da var. Her şey iyi giderse Temmuz ayındaki maçlarımızı belki seyircili oynarız."


Sağlık Bakanı Koca ile TFF arasında görüş ayrılığı mı var?


"Ben Sağlık bakanımızla bir görüşme yaptım. Kendisini takdir ediyorum. Bugün bu noktada olmamızın sebebi kendisidir, bilim kuruludur ve Cumhurbaşkanımızdır. Kendisi ile görüşürken ertesi gün için toplantımızın olduğunu ve bir tarih açıklamak istediğimizi söyledim. Almanya bugün ligi başlatıyor. Orada vefat sayısı 8 bine yakın. Bizde 5 bine yakın. Almanya'yı izleyeceğiz. Onlar bizim için bir rehber olacak. Bizden çok kötü olan birçok ülke liglerin başlama tarihini ilan etti. Bakanımızla konuşurken bana 'Biz Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu olarak sizin işinize karışmayız. TFF özerk bir kurum.' Futbola dönüş protokolümüzü de kendisine verdim. Çok detaylı olduğunu söyledi. 'Siz yolunuza devam edin, bir konu olduğunda bize danışırsınız' dedi. Görüş ayrılığımız yok. TFF Sağlık Kurulumuzun danışma kurulu var, orada enfeksiyon uzmanlarımız var. Ayrıca Mete Düren var. UEFA'nın da sağlık kurulu üyesi. Dönüş için protokolümüzü hazırladık. Almanya'dan, İspanya'dan, İtalya'dan aldık. Daha iyi bir protokol hazırladık ve kulüplerimize yolladık."


"BASKETBOL VE VOLEYBOLDAN FARKIMIZ VAR: KULÜPLER OYNAMAK İSTİYOR"


"Hiçbir zaman sağlıktan ödün vermeyeceğiz. Hiçbir olay bir yöneticinin, futbolcunun sağlığından önemli değil. Hedefimiz sağlık şartları içerisinde ne yapıp edip ligi oynatmaktır. Belki basketbolu veya voleybolu soracaksınız. Onlar salon sporu, risk daha düşük. Bir de federasyon başkanlarıyla konuşunca takımların 2'si 3'ü oynayalım demiş. Diğer kulüpler oynamak istememiş. Bizim kulüplerimiz ise oynayarak tamamlamak istiyor. Süper Lig'de 13 takım, 1. Lig'de 11 takım oynamak istiyor. Daha alt ligler de 12 Haziran bizim için erken dedi. Onlar için 19 Haziran ve sonrasını belirledik."


"AHMET NUR ÇEBİ İLE GÖRÜŞTÜM..."


"Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisi ile görüşüyorum. İnşallah kısa zamanda sağlığına kavuşacak. Bunun yanında spor camiasından birçok yöneticimiz ve arkadaşımız virüse yakalandı ve atlattı. Göksel Gümüşdağ çok zorlu geçirdi virüs zamanını ama atlattı. Son olarak Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi virüse yakalandı. Onunla da konuştum. Henüz bir semptomu olmadığını söyledi. İnşallah o da atlatacak kısa zamanda."


"KULÜPLERE SESLENİYORUM: YAPMAYIN"


"Kulüplerimize sesleniyorum. Her ligleri kulüplerimize... Lütfen şeffaf ve adil olun. Her takım kendi çıkarları için karar almamızı istiyor. Lütfen kendilerini mutlu edecek kararlar almamızı beklemesinler bizden. Görsel ve yazılı medyaya konuşuyorlar. Canlı yayınlara katılıyorlar... Hiçbir takım yöneticisi, idarecisi, teknik adamı veya sporcusu, bulundukları duruma yarayan bir kararı bizden beklemesin. Tehlikede olanlar 'Küme düşme olmasın biz yola devam edelim' diyerek komik duruma düşüyorlar. Ne derlerse desinler TFF yönetimi, futbolcu ve futbolla ilgili insanların sağlığını önde tutarak en adil kararları verecektir. Onların açıklamalarıyla, Instagram yayınlarıyla, tweet atmalarıyla biz kararımızdan dönmeyiz. Biz kararlarımızı sağlık koşullarına göre alırız ve uygularız. Onlara göre karar değiştirmeyiz."


SÜPER LİG TAKIMLARINDAN OYNAMAK İSTEMEYEN VAR MI?


Ligde kalma tehlikesi bulunan bazı takımlarımızdan başkan ve futbolcu nezdinde açıklamaları oluyor. Bizim böyle bir karar almamız şu anda söz konusu değil.


MAÇLAR HANGİ STATLARDA OYNANACAK?


"Şu andaki planımıza göre her maç kendi stadında oynanacak. Seyircisiz oynanacak ilk planımıza göre. Herkes deplasmana gidecek evine gelecek. Bazı çalışmalar yapılmış Süper Lig'in İstanbul'da TFF 1. Lig'in Antalya'da oynanması gibi. Spor Bakanlığı hazırladı deniliyor. Bakanımızla konuştum 'Hayır bizim öyle bir çalışmamız yok' dedi. Hazırlıyorlar böyle şeyler. Biz de aldık inceliyoruz ama öyle bir planımız yok."


LİGLERİN İPTAL EDİLMESİ SÖZ KONUSU OLDU MU HİÇ?


" Belçika, Hollanda ve Fransa ligleri bitirme kararı verdi. Fransa Futbol Federasyonu bu karara sıcak bakmazken Fransa Başbakanı çıktı ve ligleri bitirdiğini söyledi. Orada PSG puan farkıyla öndeydi. Hollanda ve Belçika da ligleri tescil etti. Süper Lig'e bakalım. İki takımımız aynı puanda ve aralarında gol farkı var. 3. ve 4. sırada iki takımımız da ve onlar da şampiyonluk hedefinde. Ligin altına bakınca 3 takımımız düşme tehlikesinde ama puanları aynı olun gol farkı bulunan rakipler var. Nefes nefese bir yarış. Bizim hedefimiz ligleri tamamlamak. Aksi durumda büyük huzursuzluklar olur. Futbol çok büyük ve etkili bir şey. İnsanlar huzursuz olur. Gelin ligleri oynayalım ve şampiyonumuzu belirleyelim. Salgın olmasaydı liglerin sona erdiği hafta bu haftaydı. Belki de şampiyona kupayı verecektik bu hafta. Sorasında da EURO 2020'ye gidecektik."



EĞER VAKALAR ARTARSA NE OLACAK?


12 Haziran'Da başlamazsa 19'u var 26'sı var Temmuz başı ve ortası var. Liglerin oynanamama ihtimalini düşünmüyoruz. Ben de yönetim kurulum da düşünmüyoruz. Oynatarak ligleri tamamlamak istiyoruz. Aksini konuşmadık. Konuşursak değişik yerlere gidebilir konu. TFF olarak ligi nasıl tamamlayabiliriz diye çalışıyoruz. Bundesliga başlıyor. Bizim için önemli bir ölçü. Dün Bundesliga'da bir takımın hocası diş macunu almak için karantinada oldukları otelden çıkıp markete gitti. Otelden çıktığı için bu hafta oynayacakları maçta takımın başında olmayacak. Biz de bunları inceliyoruz. Böyle kararlar alarak ligi başlatacağız. Bu çarşamba günü Kulüpler Birliği ve temsilcilerimizle beraber video konferans düzenleyeceğiz ve çalışmalarımızı gözden geçireceğiz. Spor Bakanımızı da davet ettik. Zamanı müsait olursa onun da katılmasını istiyoruz. Bu toplantıları sıkça yaparak ve kararları üreterek yola devam etmek istiyoruz."


"Biz kulüpler ile görüşüyoruz ama asıl görüştüğümüz kurumlar Kulüpler Birliği. Kulüpler Birliği ile daha yoğun görüşüyoruz. Bu birlikler kendi içlerinde de bazen anlaşamıyor. Burada kararı alacak olan kurum özerk olan TFF'dir. Alacağı kararı herkesin uygulama zorunluluğu vardır. Ama biz alacağımız kararlarda kulüplerden destek alarak ilerlemek istiyoruz."


MAÇLAR OYNANIRKEN TAKIMDA VAKA OLURSA NE OLACAK?


"Takımlar hazırlanırken sık sık test yapılacak. Bunların içinde vaka çıkabilir. Onları ayırıp yolumuza devam edeceğiz. Bundesliga'da bir takımda 14 futbolcu kalsa dahi lige devam etme kararı aldı. Bizim de hedefimiz bu."


DEVAM ETTİRME İSTEĞİ ARKASINDA EKONOMİ Mİ VAR?


Futbolda yayıncı kuruluş faktörü var. Takımların gelirlerinin büyük bir kısmı yayıncı geliri. Aldığımız kararlarda kulüpler ile görüşüyoruz ancak bir paydaşımız da yayıncı kuruluş beIN SPORTS. Dört büyüklerin gelirlerinin %40-50'si yayın geliri. Diğer kulüplerimizin gelirlerinin %75'i yayın geliri. Yani burada tabii ki önemli bir ekonomi var. Bu durumu da düşünüp karar almalıyız."


Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 10:52 

Son Dakika Spor TFF Başkanı Nihat Özdemir canlı yayında Süper Lig için yeni tarih verdi! - Son Dakika Spor
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