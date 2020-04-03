TFF Başkanı Nihat Özdemir'den açıklama:

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen liglerin durumu hakkında konuştu.



Zor günler geçiriyoruz ama bizim için en önemli konu insan sağlığı ve sporcularımızın, sporla uğraşan bütün kimselerin sağlığı. Alacağımız kararda mutlak suretle her sporcularımızın hem de onunla ilgili olan kimselerin ve taraftarların sağlık durumlarını düşünmek durumundayız



YAYILMA HIZI AZALACAK



Herkesin ümidi nisan ayının ortasından itibaren bu virüsün yayılma hızının azalacağını ve tepe noktasını geride bırakacağımızı düşünüyoruz. Mümkün mertebe disipline uyarsak, Nisan 20'den sonra tepe noktasına varıp, azalma noktasına gideceğimizi tahmin ediyoruz.



SADECE BEYAZ RUSYA'DA OYNANIYOR



Mayıs ayının başında oturup durum değerlendirmesi yapacağız. Bunun UEFA tarafı da var. 55 üye ülke var, 54'ünde futbol oynamıyor. Sadece Beyaz Rusya'da futbol oynanıyor. Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu, Spor Bakanlığı bir tarafta. UEFA de bir tarafta



HAZİRAN BAŞINDA BAŞLAYABİLİRİZ



Bir değerlendirme yapacağız. Şartlar olumlu devam ederse, liglere haziran ayının başında başlayabileceğimizi ümit ederim. Temmuzun en geç ortasında sezonu bitirebilme hesapları yapıyoruz.



TEMMUZ AYININ SONUNDA...



Biz şanslı bir ülkeyiz, diğer liglere göre 8 haftaya ihtiyacımız var. 2 Türkiye Kupası maçı var ve Başakşehir'in de Avrupa maçları var. Haziran ayında başlayıp, temmuz ayının sonunda ligi bitirebiliriz



UEFA DA BUNU İSTİYOR



Temmuzda başlasak dahi ağustosta ligi bitirebiliriz. Bu şartlar, mayıs ayının başında seyreden duruma bağlı. Hedefimiz, ligi ve Türkiye Kupası'nı oynayarak sonlandırmak. UEFA da bunu istiyor.



OYNANMAMA DURUMU...



En kötü senaryomuz, olsa olsa ligleri 15-16 Ağustos tarihi itibarıyla ligi ve kupayı sonlandırmak. Liglerin seyircili ya da seyircisiz oynanarak sonlandırılmasını istiyor UEFA. Liglerin oynanmama durumu planlamamız dahilinde değil.



TESCİL İHTİMALİNİ DÜŞÜNMEDİK



Tescil ihtimalini hiçbir zaman düşünmedik. Ana hedefimiz ligleri oynatıp sonlandırmak. Belçika'nın sistemiyle bizim sistemimiz farklı. Brugge'ün playoff öncesinde bir maçı kalmış, o da 15 puan farkla lider. Onlar da bunu resmileştirmediler.



UEFA, FIFA VE BİZLER MASAYA YATIRACAĞIZ



FIFA, oyuncu sözleşmesi için bir kurul kurmuş durumda. Mayıs sonunda sözleşmeler bitse dahi sezonun bitimiyle sözleşmeler bitiyor. Bugün, değişik bir ortam içinde yaşıyoruz. O yüzden bunu hem FIFA, hem UEFA, hem de bizler masaya yatıracağız.