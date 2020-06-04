TFF Başkanı Nihat Özdemir'den açıklama: 'Son 3 haftayı seyircili oynatabiliriz'

İşte Nihat Özdemir'in açıklamaları;



"Ekonomist Dergisi'ne açıklamalarda bulunan Özdemir,"Temmuz'da eğer Koronavirüsün kaybolması durumunda, şartlar da izin verirse son 3 haftayı seyircili oynatma durumumuz olabilir. Ana hedefimiz seyircisiz ama şartlar izin verirse son 3 hafta seyircili olabilir. "



TESCİL KARARI SÖZ KONUSU DEĞİL



"Bizim ligimizde hem şampiyonluk yarışında, hem de küme düşme hattında kıyasıya mücadele var. Dolayısıyla tescil gibi bir karar söz konusu değildi. Olmazsa olmazımız bu maçları tamamlayarak oynanması yönünde. O yolda gidiyoruz"



TRABZONSPOR İÇİN BİRLEŞTİK



"TFF'nin bütün finansal elemanları ve hukukçuları, Trabzonspor'un bütün hukukçuları ve finans elemanları, hepimiz birleştik, inşallah Trabzonspor'un hak ettiğini alması için mücadele edeceğiz."



YABANCI SINIRI YORUMU



"Seneye sezon başlamadan, yabancı oyuncu konusunda kriterleri yayınlamayı düşünüyoruz. Bu ani düşmeler olmayacak, kademeli olarak 3 yıl içinde ana hedefimize ulaşacak bir program için arkadaşlarımız çalışıyorlar"



KRİTER GETİREBİLİR MİYİZ?



"Yabancı sayısı düştüğü gibi, gelecek futbolcularda acaba nitelik arayabilir miyiz? Türkiye'deki futbolculara baktığımızda, 30 yaşın üzerinde çok futbolcu var. Bunlara kriter getirebilir miyiz? Altyapıdan yetişenlere yer veriyorlar mı? Bunlara çalışıyoruz."



"17 yıl Fenerbahçe'de yönetim kurulunda çalıştım. Bugün aldığım kararlardan en fazla şikayet eden grup Fenerbahçeliler. Bunu gördükçe diyorum ki, 'Nihat sen doğru karar alıyorsun. Elimden geldikçe adil ve objektif olmaya çalışıyorum."



