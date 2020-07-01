TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'a dava - Son Dakika

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'a dava

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;"TFF Başkanı Nihat Özdemir tarafından 3 Temmuz sürecine ilişkin Kulübümüz değerlerine yöneltilen ve haksız olduğunu düşündüğümüz açıklamalara cevaben, Başkan Vekilimiz Semih Özsoy tarafından 05.06.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

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"TFF Başkanı Nihat Özdemir tarafından 3 Temmuz sürecine ilişkin Kulübümüz değerlerine yöneltilen ve haksız olduğunu düşündüğümüz açıklamalara cevaben, Başkan Vekilimiz Semih Özsoy tarafından 05.06.2020 tarihinde FB TV'de "Gündem Özel" isimli TV programı yayını sırasında yapılan açıklamaların "kişilik hakkına saldırı olduğu iddiası" ile Semih Özsoy hakkında Nihat Özdemir tarafından 250 bin TL manevi tazminat talepli bir dava açılmıştır.


Kulübümüz bu davanın takipçisi olacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."


Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Etik Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy'a uyarı yaptırımı uygulanmasına karar verdi.


TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe A.Ş. İdarecisi Semih Özsoy'un 08.03.2020 tarihinde medyada yaptığı açıklamalar nedeniyle, Etik Kurulu Talimatı'nın 'Genel Yükümlülük' başlıklı 10. maddesi, 'Tahrik Edici Davranış ve Etik İlkelerine Aykırı Açıklamalardan Kaçınma' başlıklı 12. maddesinin a ve d bentleri kapsamında etik davranış ilkesi ihlali oluşturduğuna ve ihlaller nedeniyle takdiren 'uyarı' yaptırımının uygulanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir." denildi.


Nihat Özdemir, Semih Özsoy, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 17:40 

Son Dakika Spor TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'a dava - Son Dakika Spor
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