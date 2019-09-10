Son Dakika Haberleri: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Kişinev Büyükelçisi'ne ziyaret
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TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Kişinev Büyükelçisi'ne ziyaret

1 saat önce

A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Moldova ile deplasmanda yapacağı maç için başkent Kişinev'de bulunan Özdemir, büyükelçi Sökmensüer ile bir araya geldi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Kişinev Büyükelçisi'ne ziyaret, System.String[]

A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Moldova ile deplasmanda yapacağı maç için başkent Kişinev'de bulunan Özdemir, büyükelçi Sökmensüer ile bir araya geldi.


Büyükelçilik binasında gerçekleşen ziyarette Özdemir'in yanı sıra TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, başkan vekilleri Mehmet Baykan, Erdal Bahçıvan ile Yılmaz Büyükaydın, yönetim ve icra kurulu üyesi Ali Düşmez, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Çağlar, Hasan Akıncıoğlu, Alkın Kalkavan, İsmail Erdem, Nuri Akın, Mustafa Hacıkerimoğlu, Selim Soydan ile genel sekreter Kadir Kardaş da yer aldı.


Başkan Nihat Özdemir, ziyarette Halil Gürol Sökmensüer'e A Milli Takım forması hediye etti.


Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Kişinev, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:25 
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