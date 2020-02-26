TFF Başkanı Nihat Özdemir'den "koronavirüs" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TFF Başkanı Nihat Özdemir'den 'koronavirüs' açıklaması Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den "koronavirüs" açıklaması Açıklaması

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve LİMAK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, yurt içi ve dışındaki yatırımlarda yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) herhangi bir etkisini görmediklerini belirterek, "İnşallah, Çanakkale Köprüsü'nde bir gecikme olmaz. Çünkü biz onu 1 yıl öne çektik.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve LİMAK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, yurt içi ve dışındaki yatırımlarda yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) herhangi bir etkisini görmediklerini belirterek, "İnşallah, Çanakkale Köprüsü'nde bir gecikme olmaz. Çünkü biz onu 1 yıl öne çektik. 18 Mart 2022'de bu köprüyü açacağız." dedi.

Özdemir, "Milliyet ve İzmir Ticaret Odası Buluşması" etkinliğinde, Türkiye'de alınan tedbirlerle ekonomide iyi gidişatın görülmeye başlandığını ancak dünyada ekonomi dışında gelişmelerin yaşandığını söyledi.

Türk iş adamlarının 5 kıtaya ihracat ve yatırım yaptığını kaydeden Özdemir, yapımını gerçekleştirdikleri Çanakkale Köprüsü'nün ana kablosunun tellerinin Güney Kore'de, örülme işleminin ise Çin'in Vuhan kentinde yapıldığını hatırlattı.

Koronavirüs nedeniyle Vuhan'da fabrikaların kapatıldığını anımsatan Özdemir, şöyle konuştu:

"Türk iş adamı olarak hem Türkiye'deki yatırımlarımız hem de yurt dışında yaptığımız yatırımlarda koronavirüsün herhangi bir etkisini görmedik ama inşallah dua ediyorum Çanakkale Köprüsü'nde bir gecikme olmaz. Çünkü biz onu 1 yıl öne çektik. 18 Mart 2022'de bu köprüyü açacağız ama ana kablo gelmezse, ana kablo için toleransımız var, o toleransı aşarsa, bir sıkıntı yaşar veya yaşamayız diye endişeyle beklemekteyiz."

Yap-işlet-devret modelini en iyi uygulayan ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini kaydeden Özdemir, yapımında yer aldıkları İstanbul Havalimanı'nda uçakların by-pass etme sayısının Atatürk Havalimanı'na göre 5'te 1, yine aynı dönem içinde kuşa çarpma olayının da 6'da 1 oranında azaldığını vurguladı.

Çandarlı Limanı inşaatının devam etmesi gerektiğini ancak projenin yap-işlet-devret modeline uygun olmadığını savunan Özdemir, "İzmir Limanı sadece kruvaziyer limanına dönüştürülmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Nerede tehlike varsa orada duracağız"

Koronavirüs nedeniyle İtalya'da geçen hafta sonu 3 maçın oynanmadığını aktaran Özdemir, "Bazı maçların seyircisiz oynanma kararı alındı. Avrupa Futbol Şampiyonası yapılsın yapılmasın diye konuşmalar var. Bu yalnız Türkiye'yi etkileyen bir olay değil. Makedonya'da bir vaka olmuş ama çok şükür şu anda çok iyi tedbirler alındı. İran seferlerimiz tamamen durdu şu anda. Nerede tehlike varsa orada duracağız." diye konuştu.

Nihat Özdemir, İzmir'in Türk futbolu için önemli olduğunu belirterek, Altınordu'nun altyapıda "başarılı" işler yaptığını, Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil'le önemli bir ivme yakaladığını, TFF 3. Lig'e düşen Altay'ın da TFF 1. Lig'e kadar yükseldiğini söyledi.

İzmir takımlarının iyi gidişatlarının sürmesini temenni eden Özdemir, "İzmirliler bizden mili maç istiyor. Hazırlık maçı olsun, şu olsun bu olsun. Şenol hocayla da konuştum, İzmir'e bir maç vermemiz gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Çanakkale Köprüsü, Nihat Özdemir, Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:04 Kaynak: AA
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