TFF Başkanı Nihat Özdemir'den VAR ve seyirci açıklaması Açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, maçların seyircili oynanması talebiyle ilgili, "Sağlık Bakanlığı ve TFF Sağlık Kurulu uygun gördüğü takdirde en kısa zamanda maçları seyircili oynatmak istiyoruz." dedi.

Özdemir, Limak Holding'in Kilis'teki çimento fabrikasını ziyaret ettikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bu akşam TFF Süper Kupa finalinin oynanacağını anımsatan Özdemir, bu maçla beraber 2019-20 sezonunun ilk yarısındaki tüm maçların tamamlanacağını ifade etti.

16 Mayıs itibarıyla kazasız ve belasız tüm ligleri tamamlamayı hedeflediklerini anlatan Özdemir, liglerin seyircisiz oynanmasıyla ilgili bir soruya şu yanıtı verdi:

"Bizim hedefimiz ligleri seyircili oynatmak. Yalnızca TFF'nin değil, futbolcularımız ve kulüplerimizin yanı sıra hatta hakemlerimiz bile seyircili oynamaktan mutlu olduklarını hep ifade ediyorlar. Çünkü seyircinin futbola önemli katkıları var. Ancak seyirciyle futbol maçları güzel oluyor. O yüzden ana hedefimiz bu. Ama hepimiz biliyoruz ki yalnızca Türkiye'de değil tüm dünyada pandemiyi yaşamaktayız. İnsan ve sporcu sağlığı her şeyden önemli. O yüzden Sağlık Bakanlığı ile bizim Sağlık Kurulumuz sürekli koordineli çalışmakta. Sağlık Bakanlığı ve TFF Sağlık Kurulu uygun gördüğü takdirde en kısa zamanda maçları seyircili oynatmak istiyoruz. Mutluyuz ki pandemi sürecindeki çok kötü zamanlardan bugünlere geldik. Çok şükür vaka ve vefat sayıları düştü. Önemli derece aşı geldi ve hızla yapılmakta. Eğer aşılama sistemi hızlıca devam ederse, vefat ve vaka sayıları düşmeye devam ederse Sağlık Bakanlığı da uygun görmesi halinde maçları seyircili oynatmayı isteriz. Bu, bizim dışımızda Sağlık Bakanlığının vereceği bir karar."

VAR açıklaması

VAR sistemiyle ilgili eleştirilerin hatırlatılması üzerine Özdemir, şunları kaydetti:

"VAR'da bu sene 3. senemiz. VAR'dan memnun olan da var olmayan da ama genelde büyük bir memnuniyet var. VAR'ı ben ikiye ayırarak düşünmek istiyorum; birincisi ofsayt olaylarında. Bu tür durumlarda ofsaytta gerçekten neredeyse yüzde 100 gibi bir oranla ofsaytı tespit etmekte. Hatırlarsanız son Beşiktaş maçında art arda gelen 2 goldeki ofsaytı gözle bulmak pek mümkün değil ama elektronik çizgilerle yapılan tespitler sonucunda Beşiktaş'ın 2 golü VAR ile iptal edildi. Adalet yerini buldu. Tabii ki penaltı ve kırmızı kart pozisyonlarında tartışmalar olmaktadır. Bu yalnızca Türkiye'de değil, İtalya'da, İngiltere'de, Almanya'da, İspanya'da da her yer de VAR kararları tartışılmaktadır. VAR'dan memnun olunan taraflar da var, memnun olmayan taraflar da var ama ben VAR sisteminin iyi bir sistem olduğuna inanıyorum."

Geçen hafta tüm kulüpleri toplantıya davet ettiklerini ve bu görüşme sırasında TFF 1. Lig'deki 18 kulübün tamamının "Bize VAR sistemini ne zaman getireceksiniz?" şeklinde sorularının olduğunu anlatan Özdemir, şöyle devam etti:

"Bu talepler doğrultusunda VAR hakemleri yetiştirmek istiyoruz. Çünkü VAR hakemi sayımız yeterli değil. Bir de bu VAR sistemi için yatırım yapmamız gerekli. Bunun için de zamana ihtiyacımız var. Ama kendilerine söz verdim, en kısa zamanda TFF 1. Lig'de de VAR sistemini uygulamak için çalışmaya başlayacağız. Şu anda bu çalışmaları yapıyoruz. En kısa zamanda VAR sistemini TFF 1 Lig'de de kullanmak istiyoruz. Süper Lig'de VAR'dan memnun olan da var olmayan da ama TFF 1. Lig'deki 18 takımın tamamı uygulanmasını istiyor. O yüzden VAR sistemi iyi bir sistemdir. Bunu geliştirmemiz, hakem yetiştirmemiz gerekli. Bunun için de gerekli çalışmaların içerisinde olduğumuza inanıyoruz."

Kilis'teki yatırımlar

Nihat Özdemir, Kilis'te yatırımlarıyla ilgili bir soruyu da "Kilis'te çok büyük bir çimento fabrikası kurduk. Son derece modern ve büyük kapasiteli bir fabrika. Bu fabrikayı kurarken aslında Gaziantep'teki fabrikamızı buraya taşıdık. Bunu Kilis yerine başka bir yere taşıyabilirdik ama Kilis, Suriye olayları sürecinde ekonomik olarak büyük sıkıntılar atlattı ve şehitlerimiz oldu. Biz de yatırım kararını verirken bunları düşünerek hareket ettik. Önümüzdeki günlerde Suriye'deki olayların biteceğini, yeniden huzura kavuşacağını ve Suriye'de önemli yatırımlara ihtiyacının olacağını biliyoruz. Bunu bilerek fabrikayı Kilis'e getirdik." şeklinde yanıt verdi.