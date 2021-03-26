TFF Başkanı Nihat Özdemir'e doğum günü sürprizi

A Milli Futbol Takımı'nın Norveç maçı için İspanya'ya seyahati öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e doğum günü sürprizi yapıldı.

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