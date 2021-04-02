TFF Başkanı Özdemir, F.Bahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili yaptığı başvuruda kararı açıklayacaklarını bildirdi
02.04.2021 11:25
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe'nin geçmiş dönemlere ilişkin şampiyonluk talebinin reddedildiği şeklindeki iddialara dair, "Karamızı en yakın zamanda açıklayacağız. Reddedildiğine yönelik ortaya çıkan iddialar doğru değildir" diye konuştu. Özdemir'in bu açıklaması sonrası Fenerbahçe camiasının umutları arttı.
Sosyal medyada "Fenerbahçe'nin geçmiş yıllardaki Türkiye birinciliklerinin; şampiyonluk olarak tescil edilmesi için TFF'ye yaptığı başvurunun reddedildiği" şeklinde çıkan iddialara dair Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Akşam'a önemli açıklamalar yaptı. Özdemir, bu konuda henüz bir karar alınmadığını belirterek, "Bu konuda henüz verilmiş bir kararımız yok. En yakın zamanda açıklayacağız. Ama şu an öyle bir karar yok" dedi.
"FIFA BİZE BİR ŞEY SORMADI"
Başkan Özdemir, Trabzonspor'un Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu'nun seçimle gelmesine yönelik FIFA'ya yaptığı başvuru hakkında da konuştu. Trabzonspor'un talebinin FIFA tarafından kabul edildiğine dair kendilerine bir yazı gelmediğini vurgulayan Özdemir, "Ne bize FIFA bu konuda bir görüş sordu, ne de bir talepte bulundu. 'FIFA kurulların seçimi için TFF'ye yazı gönderdi' bilgisi doğru değil. Hayır, yok böyle bir şey" ifadesini kullandı.
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