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TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Haziran ayının ilk haftasında liglerin başlayacağını ümit ederim."
6 saat önce
TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Haziran ayının ilk haftasında liglerin başlayacağını ümit ederim."
TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Haziran ayının ilk haftasında liglerin başlayacağını ümit ederim." - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 07:36 Kaynak: İHA
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