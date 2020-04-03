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TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Haziran ayının ilk haftasında liglerin başlayacağını ümit ederim"
6 saat önce
TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Haziran ayının ilk haftasında liglerin başlayacağını ümit ederim."(İHA)
TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Haziran ayının ilk haftasında liglerin başlayacağını ümit ederim."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 07:50 Kaynak: İHA
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