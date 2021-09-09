TFF Başkanı Nihat Özdemir ile toplantı yapan Şenol Güneş çok net konuştu: Nihat Özdemir çalışmak istemediğini ima bile etse hemen bırakırım

Ajansspor'un haberine göre; Şenol Güneş, TFF Başkanı Nihat Özdemir'den en ufak bir 'bırak' iması alması halinde görevi bırakacak.

"MAZUR GÖRÜLEMEZ"

Bugünkü toplantı öncesi Güneş'in, Hatalarımız elbette vardır ancak bu sonucu kimse istemezdi. Takımın başındaki isim olarak elbet bana bir tepki olacak ama bazı çevrelerin hareketleri de mazur görülemez. Nihat Başkan değerli bir isim, aramızda da sorun yok. Eğer kendisi benimle çalışmak istemediğini ima dahi ederse bırakırım" dediği öğrenildi.