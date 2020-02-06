TFF Başkanı Nihat Özdemir'in basın toplantısı: (10) - Son Dakika
Son Dakika Güncel TFF Başkanı Nihat Özdemir'in basın toplantısı: (10) - Son Dakika

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in basın toplantısı: (10)

6 saat önce

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamaları İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamaları İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in basın toplantısı: (10)

Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Hasan Doğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Galatasaray'dan harcama limiti açıklaması: Nihat Özdemir'in açıklamaları yetersiz
Rıdvan Dilmen: MHK ve TFF'ye göre Göztepe-Beşiktaş maçında kural hatası yok Beşiktaş, Kocaelispor forması giyen Gökdeniz Bayrakdar ile anlaştı Böbreğini verdiği eşi tarafından aldatılan kadın, böbreğini geri almak için soluğu Esra Erol'da aldı

Son Dakika Haberleri
19:52 Çağatay Ulusoy'un mor pijamaları sosyal medyada olay oldu
19:41 TikTok fenomeni darp edildi! Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
19:34 Burcu Esmersoy'dan eski eşinin ilişkisiyle ilgili çok konuşulacak sözler: Davet ederlerse düğünlerine giderim
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 21:03:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF Başkanı Nihat Özdemir'in basın toplantısı: (10) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]